El hombre estaba obsesionado con que sus vecinos le habían denunciado

Continúa por quinto día la búsqueda de 'El Ruso', presunto autor de la bomba que mató a un agente de Policía Nacional en Oviedo

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La Policía Nacional mantiene este sábado, por quinto día, un amplio dispositivo para localizar al responsable del artefacto explosivo que el pasado martes mató a un agente de este cuerpo e hirió de gravedad a otro en un edificio de Oviedo al que habían acudido tras registrarse un tiroteo.

En el operativo de búsqueda participan numerosos agentes de los grupos de élite de la Policía Nacional que continúan rastreando cualquier pista sobre el posible paradero del presunto autor, que ya ha sido identificado y podría ir armado.

'El ruso' estaría obsesionado con sus vecinos

José Manuel Álvarez, presidente de la comunidad de vecinos del edificio de viviendas sociales en la calle Rafael Urrusti, confesaba al medio de comunicación anteriormente citado que Tatiana habría hablado con una vecina de la zona días antes al ataque armado y a la explosión a la que le había detallado que El Ruso se encontraba "muy raro" y que, incluso, estaba valorando "llamar al 112".

"El presidente de la comunidad, que lleva 27 años residiendo en el inmueble, aseguró que el comportamiento de Manuel había empeorado en los últimos meses, especialmente desde el fallecimiento de su madre, hace algo menos de un año, en sus palabras", informan desde 'El Correo' además de precisar que El Ruso tendría problemas con la mayoría de sus vecinos.

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Según recoge La Nueva España, el hombre estaba obsesionado con que sus vecinos le habían denunciado y que la empresa pública propietaria de la vivienda en la que vivía iba a desahuciarlo.

Un agente de policía muerto

Los hechos ocurrieron a las 7:30 horas del martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó un tiroteo que hirió de bala a una joven de 17 años, que está fuera de peligro.

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Los primeros agentes que intervinieron encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se avisó a especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido grave a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente

La mujer del presunto autor, que fue arrestada de forma preventiva durante las primeras pesquisas, quedó el jueves en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, si bien continuará unida a la causa.