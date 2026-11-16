La Guardia Civil investiga los actos vandálicos contra dispositivos de control de velocidad en carreteras de Sevilla

Los investigadores tratan de determinar la autenticidad de las imagen colgadas en redes sociales

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La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar una serie de actos vandálicos realizado contra varios dispositivos de control de velocidad instalados en carreteras de Sevilla y la difusión en internet de varios vídeos. Los investigadores tratan de determinar la autenticidad de las imagen colgadas en redes sociales.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Andalucía ha iniciado el análisis de estos hechos contra los radares que han sido dañados en el núcleo urbano de Sevilla, pero también en las afueras de la capital andaluza, según un portavoz del instituto armado ha informado este lunes a EFE.

La Guardia Civil no ha podido acreditar la autenticidad de los vídeos difundidos a través de redes sociales, por lo que además está siguiendo el rastro de estas publicaciones para tratar de averiguar su autoría.

Los vídeos han sido colgados por la cuenta 'Sevilla Enfurecida' y en ellos se se ve cómo un encapuchado prende fuego a uno de estos dispositivos de tráfico, otro en el que se corta el poste que sostiene una cámara y un tercero en el que un radar es arrancado en una carretera.

Según dicha cuenta, los dos primeros vídeos corresponderían a la autovía A-92 en Sevilla y el segundo a la SE-30, aunque la Guardia Civil no ha confirmado de momento la autenticidad de las imágenes.