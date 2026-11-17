Claudia Barraso 17 NOV 2026 - 19:06h.

El hombre tenía problemas con la droga, deudas y ya intentó matarla estrangulándola este pasado verano

Encuentran el cadáver de una mujer con signos de violencia en una vivienda de Llívia, en Girona

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La División de Investigación Criminal de la región del Pirineo mantiene abierta una investigación para esclarecer la extraña muerte de una mujer que fue encontrada sin vida en el suelo de su casa en Llívia, en Girona, por uno de sus hijos.

Carme, de 59 años, fue encontrada sin vida y con heridas incompatibles con la vida. Este lunes se informaba de que su cadáver apareció en su vivienda y, según ha confirmado ‘El Caso’, vivía sola y estaba divorciada.

La causa de la muerte fue la herida que presentaba en el cuello, la cual pudo ser provocada por un objeto punzante. Debajo de su cadáver había un gran charco de sangre, por lo que las autoridades señalan que pudo haber fallecido desangrada en su casa.

Su hijo pequeño fue quien la encontró muerta al medio día y rápidamente dio aviso a los Mossos d’Esquadra que se presentaron en el lugar de los hechos acompañados de los servicios de emergencia que, pese a sus esfuerzos, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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Su hijo mayor, principal sospechoso por sus antecedentes

Los agentes están centrando todos sus esfuerzos en encontrar al hijo mayor, principal sospechoso del caso. Según ha confirmado el mismo medio, el acusado, de unos 35 años, había agredido a su madre este verano, intentando estrangularla. Además, han confirmado que mantiene problemas con las drogas y problemas económicos derivados de una estafa.

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Algunos testigos han confirmado al medio ‘El Caso’ que la mujer era muy conocida en el municipio, que vivía solo en el piso y que no tenía ningún enemigo. Los esfuerzos de los Mossos se encentran en aclarar los hechos y, sobre todo, en encontrar al que consideran como principal sospechoso dado sus antecedentes. Insisten en que por el momento no se ha producido ninguna detención y que todas las hipótesis están abiertas.