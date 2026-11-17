Fiscalía mantiene que su objetivo era "acabar con la vida" de la víctima y acusación particular cuestiona que tenía la posibilidad de "marcharse de allí"

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El acusado de apuñalar mortalmente a un chico que cumplía 21 años en el momento de los hechos en Ourense ha alegado que actuó "muerto de miedo" y en defensa propia y ha defendido que, antes del "trágico momento", la víctima y sus amigos le golpearon a la salida de un pub en la ciudad.

"En ese momento, aturdido, actué así, yo sé que no está bien, pero fue mi manera e impulso en ese momento", ha trasladado este lunes ante el jurado popular durante la primera jornada del juicio que se celebrará a lo largo de esta semana en la Audiencia Provincial de Ourense, con la declaración de testigos y peritos.

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Por su parte, el Ministerio Fiscal ha sostenido que el único objetivo del acusado era "acabar con la vida" de la víctima y ha rechazado que este padeciese "un miedo insuperable" ni que cometiese los hechos "por legítima defensa".

Algo que también ha compartido la acusación particular, que ha cuestionado si el inculpado "tenía otra opción", la de "marcharse de allí", o si "la única posibilidad que tuvo era asestar la puñalada", y ha recalcado que este actuó de forma "sorpresiva" e "imprevisible para la víctima".

La declaración del acusado

En concreto, el inculpado, el único que ha declarado este lunes, ha asegurado que no conocía ni al fallecido ni a los que lo acompañaban la noche de los hechos y ha alegado que aquel día acudió a un pub a "tomar y a bailar" y que, en un momento dado, le tiró la copa encima a la víctima.

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Así, ha relatado que el fallecido le reclamó lo sucedido, indicándole el acusado que "le pagaba la copa y todos tranquilos", pero que la víctima le dijo que "se iban a pegar y que le iba a rajar cuando salieran fuera".

En esta línea, el acusado ha detallado que, después de que miembros de la seguridad del local los sacaran a todos fuera del establecimiento, él pretendía irse, pero que el fallecido y sus acompañantes "lo atacaron" y le pegaron patadas y puñetazos. Así, ha asegurado que, durante el transcurso de la pelea, la víctima "le pisó la cabeza".

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A continuación, ha sostenido que, tras lograr incorporarse "como pudo", se marchó calle abajo, pero la víctima comenzó a "buscar objetos como vasos y botellas y a lanzarlos" mientras le profería expresiones como "te voy a rajar", al tiempo que --según ha recalcado-- lo seguía "de arriba para abajo" a través de la calle.

Finalmente, el inculpado ha relatado que, en un momento dado, observó que el fallecido rompía un objeto y se dirigía a él con algo punzante "para atacarle en el tórax" con una actitud "muy agresiva" y que fue entonces cuando "sacó la navaja para defenderse", asegurando que "no quería hacerle daño, solo asustarlo para irse de allí".

"Yo no fui a por él señoría, yo me estaba escapando, me quería escapar de ese trágico momento", ha añadido y ha explicado que, tras los hechos, se marchó del lugar hasta llegar a un puente, en donde tiró la navaja --la cual portaba, según ha señalado, por trabajo al dedicarse al sector forestal-- a un río, hasta que fue interceptado por la Policía Nacional.

Piden 14 años de prisión

Antes del interrogatorio al inculpado, las partes --Fiscalía, acusación particular y defensa del acusado-- se han dirigido al jurado popular para presentar sus alegaciones.

Por un lado, el Ministerio Fiscal ha solicitado la pena de 14 años de prisión por un delito de homicidio, así como el pago de una indemnización de 87.000 euros a la madre del fallecido y de 23.000 euros a su hermano, al considerar que la intención del inculpado "no era defenderse", sino que "su única intención era matar".

Del mismo modo, la acusación particular ha interesado la pena de 25 años de cárcel por un delito de asesinato, así como el pago de una indemnización de 200.000 euros para cada uno de los progenitores de la víctima y de 75.000 euros para su hermano, al considerar que existió una "intencionalidad" y que la forma de actuar del inculpado "no era previsible para la víctima".

Por su parte, la defensa del acusado ha sostenido --apelando al "máximo respeto a la víctima y a sus familiares"-- que el desenlace de los hechos "supone a todas luces un acto de legítima defensa" y ha recalcado que este "intentó protegerse como buenamente pudo" de "golpes y patadas de manera incesante" por parte de la víctima y sus acompañantes.