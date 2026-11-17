Varios vecinos llamaron a la Policía después de escuchar una fuerte discusión en uno de los pisos

Piden 24 años de prisión para un trabajador que mató al jefe de personal de una empresa en Tarragona tras ser sancionado por agredir a un compañero

Compartir







Los vecinos del barrio de Las Delicias, Málaga, alertaron hace un par de semanas a las autoridades tras escuchar gritos de ayuda, amenazas de muerte y golpes en los muebles. Según informa 'Diario Sur', gracias a esta llamada, los agentes destaparon a una mujer de avanzada edad en una situación de maltrato y desamparo. Su hijo ya le había propinado una paliza meses atrás. Las Fuerzas de Seguridad detuvieron al sospechoso por su presunta responsabilidad en los hechos y le intervinieron un machete.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 4 de noviembre, pasadas las 21:30 horas. Varios vecinos llamaron a la Policía después de escuchar una fuerte discusión en uno de los pisos. Un individuo estaba profiriendo amenazas a su madre, de 74 años, llegando a gritarle: "Te tengo que matar".

PUEDE INTERESARTE Detenida en Vigo tras agredir a su pareja y tratar de golpear a uno de los agentes que fue a arrestarla

Cristales rotos, un machete y grandes cantidades de hachís y cocaína

Cuando los agentes llegaron al domicilio, el sospechoso presuntamente se negó a abrir la puerta y trató de impedir que su madre, que pedía auxilio, facilitara el acceso a los funcionarios. Los agentes requirieron la intervención del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local para franquear la entrada.

Una vez dentro, los agentes observaron varios destrozos en el inmueble como cristales rotos. En la cocina localizaron un arma blanca tipo machete de grandes dimensiones lista para ser utilizada, además de diversas cantidades de hachís y cocaína junto a una báscula de precisión. Al individuo se le atribuye también un presunto delito contra la salud pública.

PUEDE INTERESARTE Tres detenidos por agredir a una mujer a la salida de una discoteca en Málaga: un agente fuera de servicio observó la pelea y dio aviso

La mujer llevaba varios días sin comer

Los policías detuvieron al presunto delincuente, mientras que la víctima fue trasladada a un centro sanitario para ser asistida. Al parecer, no era la primera vez que la mujer sufría en episodio violento; hace cuatro meses y medio, ya lo denunció después de que le propinara una paliza que le ocasionó lesiones graves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La septuagenaria llevaba varios días sin comer debido a que se encuentra impedida y su hijo, al parecer, no le prestaba ningún tipo de asistencia. Esto provocó que los policías diesen el aviso de la situación a los servicios sociales municipales.