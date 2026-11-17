El hombre que ha atacado al agente en la comisaría de Medina del Campo se ha dado a la fuga y ha sido detenido después

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Un agente de la Policía Nacional se encuentra en estado grave tras sufrir un ataque con arma blanca por parte de un hombre que entró en la sede del Cuerpo en la localidad de Medina del Campo, en Valladolid.

Tal y como adelanta 'El Norte de Castilla', el agresor que sustrajo el arma reglamentaria al agente e inicialmente se ha dado a la fuga tras la acometida, ha sido detenido minutos después, sin que hayan transcendido más datos, más allá que se trata de un hombre, pero del que no se han revelado otros detalles, como edad o nacionalidad.

En un primer momento, se temió que el agente hubiera resultado muerto como consecuencia de las heridas en un costado y en la pierna, pero muy poco después se descartó el fallecimiento del agente, del que se desconoce la identidad, así como si fue víctima de la agresión por el mero hecho de encontrarse en el camino de su atacante o era el objetivo intencionado del mismo.