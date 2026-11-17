Los agentes intentan dar con el paradero de El Ruso una semana después de que ocurriese la explosión mortal en Oviedo

El padre de la menor tiroteada en Oviedo por El Ruso relata cómo la halló tras recibir su coche dos disparos: "Vi un bulto a lo lejos y era mi hija"

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ManresaSiete días. Ya han pasado siete días desde que el barrio de Villafría, en Oviedo, se viese sobresaltado tras el tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años y la posterior explosión en la que murieron un policía, un agente canino y quedó herido de gravedad un Tedax.

Desde entonces, la Policía Nacional mantiene desplegado un operativo para dar caza a El Ruso, el presunto autor de estos ataques. Tras tirotear a su vecina de 17 años y colocar la bomba en el portal de barrio ovetense, este hombre huyó y se dio a la fuga.

Un delincuente que ya ha sido detenido

Tras una semana buscándole por todo Asturias, los agentes han recibido varias llamadas en las que ciudadanos aseguran haber visto a este fugitivo. Una de ellas se produjo este lunes 16 de noviembre en la localidad barcelonesa de Manresa.

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra recibieron durante esa mañana una llamada en la que se aseguraba haber visto a este fugitivo en la estación de autobuses de este municipio catalán.

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Sin embargo, todo se trató de una confusión. Agentes de la Benemérita y varios mossos d'Esquadra rastrearon la zona y, como informa 'La Nueva España', descubrieron que el hombre al que habían confundido con El Ruso se trataba "de un delincuente habitual de la zona, con antecedentes por quemar contenedores y por irse de los bares sin pagar. Precisamente este lunes, acudió al bar Atenes de la capital del Bages y se fue sin pagar el cortado".

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Tras localizarle, los agentes procedieron a su identificación y terminaron deteniéndole por dichos altercados.

El Ruso, un fugitivo "serio y reservado" que estaría dispuesto a "morir matando"

Ahora, los agentes continúan investigando y tratando de dar con cualquier pista que pueda dar con el paradero de este hombre que habría causado esta explosión mortal y este tiroteo hace ya una semana en Oviedo.

En la investigación, los agentes de la Policía Nacional han descubierto que, en el último año, Manuel F., conocido por sus vecinos como El Ruso, vivía los últimos meses obsesionado con el fallecimiento de su progenitora. "No lo superó. Pasó de ser un delincuente común a idear un plan letal para hacer el mayor daño posible. Un extremo que consiguió", recogen desde el medio de comunicación 'El Comercio' .

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Desde el medio de comunicación anteriormente citado han podido hablar con parte del entorno que trató con El Ruso en los últimos meses y han apuntado que "siempre fue serio y reservado, pero desde que murió la madre tenía un comportamiento muy raro, ya ni saludaba si te lo encontrabas. Era un hombre extraño ya de antes, pero con lo de la madre, se volvió mucho más".

En las reuniones de coordinación en la que trabajan los distintos cuerpos de Fuerzas de Seguridad del Estado en los que se intenta dar caza al ruso se ha indicado a todos los agentes que extremen la precaución en el operativo de búsqueda y captura.

'La Nueva España' ha informado que las indicaciones que se les ha dado a los agentes es que El Ruso es "un individuo muy peligroso que, según se teme, podría estar dispuesto incluso a 'morir matando'".

Además. en el operativo de búsqueda se baraja que el fugitivo huyó con una pistola y una escopeta 'e incluso podría portar explosivos'".