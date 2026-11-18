La agresión ha ocurrido sobre las 21:45 horas en la calle de los Hermanos García Noblejas con calle Ghandi, en el barrio de Pueblo Nuevo.

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Un joven de 27 años ha resultado herido muy grave de tres puñaladas este martes por la noche en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, ha informado Emergencias Madrid.

La agresión ha ocurrido sobre las 21:45 horas en la calle de los Hermanos García Noblejas con calle Ghandi, en el barrio de Pueblo Nuevo.

Tras recibir el aviso de una agresión, una unidad del SAMUR atendió a un joven que sufría tres heridas por arma blanca en el axila y tórax. Tras ser intubado, fue trasladado en estado muy grave al hospital Gregorio Marañón en una ambulancia que fue escoltada por la Policía Municipal.

La Policía Nacional investiga la agresión en una zona en la que en las últimas semanas se han producido varias sucesos de las mismas características.