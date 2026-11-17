La sentencia absuelve al acusado, Michael John C., de los delitos de asesinato y homicidio doloso por los que había sido juzgado, al considerar que fue involuntariamente

El acusado de matar al chico la noche que cumplía 21 años confiesa que le atacó "por miedo": "Sé que no estaba bien, pero fue mi manera"

Compartir







La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cuatro años de prisión a un ciudadano británico que fue declarado por un jurado popular culpable de un delito de homicidio por imprudencia grave cometido al atropellar mortalmente a su esposa en la urbanización Camposol, en Mazarrón (Murcia), en diciembre de 2022.

La sentencia absuelve al acusado, Michael John C., de los delitos de asesinato y homicidio doloso por los que había sido juzgado, al considerar que la muerte se debió a un atropello durante una maniobra de marcha atrás y no a una agresión física, como sostenían las acusaciones.

Impone también al condenado la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años, así como una medida de libertad vigilada consistente en fijar un domicilio conocido durante dos años. Además, deberá indemnizar a la hermana de la fallecida con 21.940 euros, más los gastos de entierro y funeral.

La mujer cayó al suelo mientras aparcaban

Según los hechos declarados probados, la noche de los hechos, el matrimonio llegó a su domicilio en un vehículo. El acusado aparcó parcialmente sobre la acera, apagó el motor y permaneció en el interior mientras su esposa descendía por la puerta delantera izquierda y rodeaba el automóvil por detrás para dirigirse a la vivienda.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un segundo sospechoso por su presunta implicación en el asesinato de José Patricio y Edwin Guillermo, desaparecidos en abril en Mazarrón

La mujer cayó al suelo y quedó tendida detrás del vehículo, en posición perpendicular a este, con la cabeza sobre el bordillo. El acusado, que se había girado hacia los asientos traseros para recoger unas bolsas de compra, no advirtió su presencia. Transcurridos unos minutos, encendió el motor y circuló lentamente marcha atrás para comprobar si se habían encendido las luces de la vivienda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante esa maniobra, el vehículo pasó por encima del cuerpo de la mujer, que quedó bajo el chasis, mientras las ruedas izquierdas le pasaban por los tobillos. El atropello le ocasionó múltiples lesiones traumáticas que provocaron su fallecimiento por shock hemorrágico.

El jurado declaró probada esta secuencia de hechos por siete votos frente a dos, apoyándose fundamentalmente en los informes periciales aportados por la defensa, que consideraron compatibles las lesiones con un atropello.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En su fundamentación jurídica, el magistrado-presidente explica que las pruebas periciales forenses no convencieron al jurado de la tesis de las acusaciones, que atribuían la muerte a una agresión reiterada del acusado. Por el contrario, el veredicto se apoyó especialmente en un informe pericial y en los estudios biomecánicos aportados por la defensa, que ofrecían una explicación alternativa de las lesiones.