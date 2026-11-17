El menor sufrió heridas leves por la caída al pozo

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Rescatan a un niño de 11 años que cayó a un antiguo pozo situado en una finca en la localidad de Cebolla, Toledo. El pequeño se encontraba jugando cuando cayó sobre una viga de hormigón a 6 metros de profundidad del pozo. No obstante, el menor no llegó a tocar el agua.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso tuvo lugar el pasado 15 de noviembre a las 16:46 horas en la Calle Torrijos del municipio de Cebolla, Toledo. A través de un complejo sistema de poleas con varios puntos de apoyo, los bomberos de Talavera de la Reina y de Santa Olalla pudieron rescatar al menor que sufrió heridas leves por la caída.

Tras el rescate, fue atendido en el lugar de los hechos y trasladado en ambulancia a Urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina para evaluar su estado de salud tras la caída que sufrió. En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil que han anunciado en sus redes sociales que el menor ya ha recibido el alta hospitalaria.