Gonzalo Barquilla 18 NOV 2026 - 14:21h.

Un hombre ha muerto tiroteado este miércoles en Badajoz cuando iba andando por la calle San Nicolás López de Velasco

Las autoridades de Badajoz investigaron recientemente el atropello a una mujer de 76 años en la avenida Padre Tacoronte

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Un hombre de 69 años ha muerto este miércoles en Badajoz después de ser tiroteado cuando iba andando por la calle San Nicolás López de Velasco, en el centro de la ciudad, según ha informado la Policía Nacional.

El hombre iba acompañado de una mujer y los disparos, entre tres o cuatro detonaciones, según las versiones, se han efectuado desde una moto en la que iban dos individuos, según han apuntado varios testigos a fuentes como 'EFE' y 'El Periódico de Extremadura'.

La calle San Nicolás López de Velasco se encuentra cerca de la calle Francisco Luján, en la barriada pacense de Santa Marina. Las autoridades se han desplazado hasta el lugar para iniciar las pesquisas.

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Los presuntos autores han huido en dirección prohibida justo antes de llegar la Policía Nacional

Los presuntos autores han huido en dirección prohibida justo antes de llegar la Policía Nacional, según los testigos. Miembros de la Asociación de Belenistas de Badajoz, que tienen un local próximo al lugar del tiroteo, han comentado que han salido a la calle al escuchar los disparos y que han visto a la acompañante del hombre gritando. Diversas fuentes indican que podría ser su pareja.

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Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica están trabajando en la investigación. El suceso ha causado gran conmoción en el centro de Badajoz, una zona por la que transitan numerosos vecinos.