Atropellan a una mujer de 76 años en la avenida Padre Tacoronte de Badajoz

La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Badajoz (HUB) para recibir asistencia sanitaria.

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Una mujer de 76 años ha resultado herida en un atropello registrado este martes en Badajoz, según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. La víctima ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Badajoz (HUB) para recibir asistencia sanitaria.

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El accidente se ha producido en la avenida Padre Tacoronte de la capital pacense, donde la mujer ha sido atendida por los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar. Su estado ha sido calificado como menos grave, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre las lesiones que presenta.

Hasta el punto del atropello se ha movilizado una Unidad Medicalizada de Atención Rápida (UMAR 1.1), cuyos sanitarios han intervenido para asistir a la afectada y proceder a su traslado al centro hospitalario.

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En el operativo también han participado agentes de la Policía Local de Badajoz, que han acudido al lugar del suceso. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el atropello.