El equipo veterinario de la institución intentó ayudarla a expulsar la gorra mediante distintos procedimientos y cuidados médicos

Fiona recibió atención las 24 horas con controles de sangre, ecografías, hidratación y medicamentos para aliviar las náuseas y el dolor

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Fiona se convirtió en una celebridad internacional tras sobrevivir a un nacimiento prematuro en 2017. Pero este jueves, con tan solo nueve años, ha fallecido después de varios días de atención veterinaria por haber ingerido una gorra de punto que llegó accidentalmente a su recinto en el zoológico de Cincinnati, Ohio.

El animal se tragó el gorro hace 11 días, cuando un visitante lo lanzó al aire y un ventilador de techo lo impulsó hacia el interior de su hábitat a través de una abertura sobre las ventanas de observación, según informó el zoológico. Desde entonces, el equipo veterinario de la institución intentó ayudarla a expulsar la gorra mediante distintos procedimientos y cuidados médicos, pero no logró salvarla.

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Fiona recibió atención las 24 horas con controles de sangre y medicamentos

El zoológico comunicó la triste noticia a través de redes sociales y resaltó que a pesar de los múltiples intentos de los veterinarios y cuidadores, el objeto terminó provocándole una emergencia médica que no pudo superar.

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Durante los últimos días, Fiona recibió atención las 24 horas con controles de sangre, ecografías, hidratación y medicamentos para aliviar las náuseas y el dolor. Los veterinarios le practicaron enemas y una colonoscopia con un instrumento de aproximadamente 2,7 metros, prestado por el zoológico de Columbus, aunque no consiguieron localizar ni extraer el objeto.

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Así, también probaron una plataforma vibratoria para estimular el movimiento de su sistema digestivo y le ofrecieron algunos de sus alimentos y aromas favoritos, incluido el café.

Nació seis semanas antes de lo previsto

Fiona pesaba alrededor de 1.089 kilos (2.400 libras) y nació seis semanas antes de lo previsto, en enero de 2017, con apenas 13,2 kilos (29 libras). Su peso era muy inferior al habitual para un hipopótamo recién nacido. Al principio, no podía mantenerse de pie ni alimentarse por sí misma, por lo que el personal del zoológico tuvo que asistirla durante sus primeros meses de vida.

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Millones de personas siguieron su recuperación y crecimiento a través de redes sociales, donde el zoológico difundió fotografías y vídeos de su crecimiento, alimentación y juegos en el agua. Su popularidad trascendió Cincinnati y dio lugar a libros, prendas de vestir, una línea de cerveza y hasta un sabor de helado inspirado en ella.

Su muerte recuerda a la de otros animales como Karen, una avestruz de cinco años del zoológico de Topeka (Kansas) que murió después de tragarse las llaves de un trabajador, pese a los intentos de los veterinarios por retirarlas. Dos meses después, Lief, un antílope sitatunga de siete años del zoológico de Tennessee, murió asfixiado tras ingerir la tapa de plástico de un envase de puré de frutas.