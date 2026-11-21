Varios agentes procedieron al rescate de una joven de 16 años que era obligada a trabajar y que vivía con una mujer de su país de origen

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La Policía Nacional ha detenido esta semana a tres personas acusadas de haber participado en una trama de explotación laboral contra una menor extranjera que era obligada a trabajar pese a no tener la edad legal mediante el uso de documentación falsa.

En un comunicado este sábado, el cuerpo policial ha detallado que, a mediados del pasado agosto, varios agentes procedieron al rescate de una joven de 16 años que era obligada a trabajar y que vivía con una mujer de su país de origen.

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Según las primeras informaciones, todo apuntaba a que la menor estaba siendo explotada laboralmente y que la prima de su madre, junto a otra mujer, que era con la que la víctima convivía, buscaban forzarla a casarse.

En esa primera actuación se derivó a la joven a los servicios de protección del Consell de Mallorca y se le ofreció ayuda psicosocial.

La Policía, una vez garantizada la protección de la menor y acabadas las gestiones sobre la detención de la mujer con la que convivía, inició una investigación para esclarecer los hechos.

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La Policía identificó a cinco personas, entre ellas, la madre de la menor y la prima de la progenitora

Las pesquisas realizadas desvelaron la existencia de un grupo criminal con un claro reparto de funciones, que operaba para explotar laboralmente a la menor y que se dedicaba a posibilitar la contratación de trabajadores con documentación falsa.

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Como integrantes, la Policía Nacional identificó a cinco personas, entre ellas, la madre de la menor y la prima de la progenitora.

La trama, a través del uso de documentación falsa, consiguió que dos empresas de limpieza contratasen a la menor sin saber que las identidades aportadas no se correspondían con la misma, sino con la de otras dos mujeres que formaban parte del grupo.

Las nóminas que percibía la chica eran ingresadas en cuentas a nombre de las dos mujeres que habían facilitado su documentación para que la víctima trabajase. Una vez percibidas, las cuantías eran transferidas a la líder del grupo.

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La trama también consiguió, mediante documentación falsa, que la madre de la menor, en situación irregular, pudiera trabajar en España haciéndose pasar por otra persona vinculada al grupo.

Durante la semana, la Policía Nacional ha detenido a tres de sus componentes como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.