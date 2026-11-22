Redacción Andalucía Agencia EFE 22 NOV 2026 - 19:42h.

Un juzgado ha decretado cárcel sin fianza para el hombre de 37 años que tenía una orden de alejamiento de su expareja

Detenido en Granada el hombre acusado de disparar contra su expareja y su excuñada en octubre

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GranadaUn juzgado en funciones de guardia de Granada ha ordenado este sábado 21 de noviembre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre de 37 años detenido después de disparar a su expareja y a la hermana de ella.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la plaza numero 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada ha decretado su entrada en la cárcel acusado de los delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y quebrantamiento de la medida cautelar de no acercarse a la víctima.

Además, este juzgado se inhibirá en uno de Violencia de Género por la naturaleza de los delitos, ya que el arrestado atacó a su expareja, de la que tenía en vigor una orden de alejamiento.

Arrestada también una familiar suya de 60 años

Su detención tuvo lugar durante la madrugada de este 20 de noviembre, en una operación en la que también ha sido arrestada una familiar, una mujer de 60 años acusada de delitos de coacciones y encubrimiento.

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Los hechos se produjeron sobre las 23:30 horas del 23 de octubre en el distrito Norte de Granada y las víctimas, que recibieron impactos de bala en el pecho y el abdomen, se han recuperado de sus lesiones.

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El varón accedió a la vivienda donde se encontraban ambas mujeres para efectuar los disparos y huir, saltándose la orden de alejamiento que tenía activa respecto a su expareja.