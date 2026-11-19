Igualdad pide a los jueces que dicten órdenes de alejamiento de más de 350 metros para que funcionen las pulseras

Irene Montero se pronuncia sobre la polémica con las pulseras antimaltrato: "Nosotras vamos a estar a disposición de Fiscalía"

Compartir







La polémica por el supuesto audio de la ministra Ana Redondo en el que reconocía que las pulseras antes funcionaban mejor sigue creciendo y provoca un choque entre Igualdad y el Poder Judicial por el perímetro que deben cumplir las órdenes de alejamiento. Desde el ministerio piden a los jueces que dicten órdenes de alejamiento por encima de los 350 metros, el mínimo para que los dispositivos funciones correctamente.

Las usuarias y los jueces llevan meses denunciando el mal funcionamiento y muchas víctimas relatan haber coincidido con su maltratador en el mismo supermercado.

PUEDE INTERESARTE Ana Redondo no reconoce los audios sobre pulseras antimaltrato y defiende su eficacia

Una de las quejas más frecuentes por su mal funcionamiento es que la pulseras no suenan o suenan ya después de la agresión como ocurrió a una víctima de Ibiza.

El diario ABC ha desvelado unos audios de hace más de un año en los que la ministra de Igualdad., supuestamente admite que estos dispositivos fallan. Audios en los que Ana Redondo no se reconoce y considera que pueden estar manipulados.

Hace dos años su predecesora, la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero renovó el contrato de este servicio para modernizarlo, un contrato que ahora investiga la Fiscalía Europea.

Igualdad pide a los jueces que dicten órdenes de alejamiento de más de 350 metros para que funcionen las pulseras

El cuestionamiento sobre la capacidad de las pulseras en servicio hace que el ministerio apunte a los jueces. El foco ahora lo ponen en los jueces para igualdad, que acusan a Igualdad de querer quitarse la responsabilidad sobre todo lo que se está denunciando a las pulseras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Es muy fácil echar siempre la culpa al juez", aseguran, mientras Igualdad pide al Poder Judicial que dicten órdenes de alejamiento por encima de los 350 metros para una mayor protección a las víctimas.

Por debajo de esta distancia, las pulseras, según el fabricante, pierden eficacia y las fuerzas de seguridad tienen menos tiempo para reaccionar. "Aquí los metros representan vidas", clama María Marín, de la Asociación de Víctimas 'La Volaera'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Casi una de cada cuatro víctimas tienen órdenes de alejamiento por debajo de esos 350 metros, un umbral en el que disminuye la eficacia del sistema y aumenta el peligro para las víctimas.