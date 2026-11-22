El cuerpo sin vida de esta persona habría sido encontrado en la finca El gordo de de la localidad albaceteña

Encuentran a un hombre muerto en los jardines próximos al Hospital da Mariña en Burela, Lugo

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años de edad en relación a la muerte de una mujer de 37 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado viernes, 20 de noviembre, en una finca de la localidad albaceteña de Villarrobledo.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, mientras que desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha señalan que el caso está bajo secreto de sumario.

El cuerpo se encontró en la finca 'El gordo'

El Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el pasado viernes, a la 01:41 horas, un aviso por el hallazgo del cuerpo de esta mujer, de 37 años de edad. El cuerpo sin vida de esta persona habría sido encontrado en la finca 'El gordo' de de la localidad albaceteña, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.

Hasta el lugar se desplazaron entonces la Guardia Civil y una UVI móvil, que certificó el fallecimiento de la mujer por causas naturales debido a una enfermedad, aunque las circunstancias de la muerte no están claras y se ha abierto una investigación al respecto.