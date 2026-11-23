El varón ha sido condenado por un delito de asesinato con las agravantes de género y parentesco

Confirmado como violencia machista el asesinato de una mujer en Villarrobledo, Albacete: no había denuncias previas

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SevillaEl hombre acusado del presunto asesinato machista de una vecina de 22 años de Utrera (Sevilla), pareja de este varón, el 30 de julio de 2023, ha aceptado 20 años de prisión y ha reconocido los hechos relatados por la Fiscalía, lo que ha propiciado una rebaja de la pena privativa de libertad respecto a los 25 años de petición fiscal que enfrentaba.

De esta forma y tras un acuerdo entre las partes personadas, no se ha llegado a constituir el jurado popular que, en principio, estaba previsto enjuiciase desde este lunes, 23 de noviembre, a este hombre.

El varón ha sido condenado por un delito de asesinato con las agravantes de género y parentesco, si bien se ha aplicado una atenuante de confesión tardía tras el reconocimiento de los hechos.

Un crimen machista motivado por celos, según la Fiscalía

Erica Vanessa Reyes tenía 22 años cuando su entonces pareja, Noé Ángel C. T. de 43 años, acabó, presuntamente, con su vida, en lo que sería un crimen machista motivado por celos. Según el relato de la Fiscalía, durante los meses previos al crimen el acusado habría mantenido una actitud de control sobre la joven que se agravó cuando esta le transmitió que quería poner fin a la relación.

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Erica Vanessa habría llegado a advertirle a su entonces marido de que, si continuaba así, tomaría medidas y denunciaría los hechos. En ese momento la chica mantenía una relación con una tercera persona con la que habría quedado para comer el día del crimen.

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El acusado cubrió el cuerpo con una manta y cerró la habitación con un candado

Entre ese momento, cuando Erica Vanessa y Noé Ángel se encontraban en el interior de su dormitorio, el encausado, “guiado por el ánimo de acabar con su vida y causarle el máximo dolor, golpeó repetidas veces a su mujer, agrediéndole con un arma blanca con cuyo filo le causó heridas incisas en distintas partes de su cuerpo".

Tras el crimen, el acusado habría cubierto el cuerpo con una manta, cerrado con candado la habitación y abandonado la vivienda a las 11:17 horas. La investigación sostiene que posteriormente se deshizo de algunos objetos y se dirigió a un hostal de Utrera, donde permaneció oculto, según informa 'El Diario de Sevilla'. El 31 de julio, fue detenido por la Guardia Civil.