La agresión ha tenido lugar a las 01:57 horas de este lunes en la calle Injertal de Yuncler

Detenido un hombre en relación a la muerte de una mujer en Villarrobledo, Albacete, el pasado viernes

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Un hombre de 45 años ha fallecido y su hijo, de 27, está ingresado en la UCI del Hospital de Toledo tras una agresión con arma blanca en la vía pública en Yuncler (Toledo). La agresión ha tenido lugar a las 01:57 horas de este lunes en la calle Injertal de Yuncler, según ha informado a EFE el 112 de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil ha precisado que uno de los agredidos, de 45 años, ha fallecido, y su hijo, de 27, está ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo. Ha añadido que están realizando gestiones para localizar al autor de la agresión.

Según 'ABC', las dos víctimas, padre e hijo, sufrieron heridas por arma blanca y fueron trasladadas por familiares en un vehículo particular al hospital universitario de Toledo.