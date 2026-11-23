El personal del refugio alertó a la Guardia Civil cuando el montañero no regresó y hallaron su mochila a 2.500 metros de altitud

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Agentes de la Guardia Civil de Montaña han rescatado el cuerpo sin vida de un montañero italiano, de 29 años, desaparecido mientras realizaba una ruta de subida al pico Posets, en el Pirineo oscense. El pasado viernes 20 de noviembre el personal del refugio de montaña Ángel Orús avisó a la Guardia Civil de Huesca de que el montañero había salido a realizar la ruta del Collado del Diente del pico Posets, en el término municipal de Sahún, y al no haber regresado, el personal salió en su búsqueda y encontró la mochila del alpinista con su documentación personal y varios enseres, a unos 2.500 metros de altitud.

Inmediatamente después de que la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca recibiese el aviso, la Comandancia de la Benemérita activó un dispositivo de búsqueda en el que han participado efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, Jaca y Panticosa, un guía y can de búsqueda de personas, la Unidad Aérea de Huesca así como la incorporación de medios técnicos como un dron de dotación y el sistema de localización Lifeseeker.

Hacia las 12:10 horas de este lunes, 23 de noviembre, se ha podido localizar al montañero en las inmediaciones del Collado del Diente-Pico Posets, en la base de una pared de unos 200 metros.

El joven presentaba signos incompatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para llevarlo al Hospital Provincial de Huesca.