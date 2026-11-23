El Ayuntamiento de Algaida, en Mallorca, pide colaboración para localizar a Maria Carmen, una mujer que desapareció el domingo

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Maria Carmen, una mujer 76 años que sufre demencia avanzada, permanece desaparecida desde la noche del domingo 22 de noviembre en Algaida, un municipio del interior de Mallorca. El Ayuntamiento de la localidad ha pedido la colaboración ciudadana para tratar de localizarla ante la posibilidad de que se encuentre desorientada.

Según ha informado el Consistorio, se ha desplegado un dispositivo de búsqueda en el que participan distintos efectivos de emergencias y seguridad. El operativo se concentra en la zona comprendida entre Pina y Montuïri, con especial atención a varios caminos rurales y los alrededores de Son Cerdà, Son Mesquida, Can Comuna y Son Pujol.

El Ayuntamiento pide colaboración para encontrarla

El Ayuntamiento de Algaida ha difundido este lunes por la mañana un aviso urgente en sus redes sociales en el que solicita la máxima colaboración de los vecinos para localizar a Maria Carmen. Según la descripción facilitada, mide 1,74 metros, tiene el pelo rubio y corto y vestía una sudadera amarilla y unos pantalones rosas en el momento de su desaparición.

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En el dispositivo participan efectivos de la U2, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil. También colaboran los Bombers de Mallorca, que han movilizado un equipo de perros adiestrados en la búsqueda de personas.

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El Consistorio pide especialmente a los vecinos de las zonas de interés y a las personas que viven o trabajan en sus alrededores que permanezcan atentos por si ven a una mujer sola y aparentemente desorientada. Cualquier información que pueda ayudar a encontrarla debe comunicarse inmediatamente al teléfono de emergencias 112.

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El Ayuntamiento recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar su localización y agradece que se comparta el aviso para conseguir la máxima difusión.