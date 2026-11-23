Gonzalo Barquilla 23 NOV 2026 - 18:19h.

Germán Gonzalo Sánchez Rey, 'El Coletas', permanece ingresado en el Hospital La Paz tras recibir un disparo en la cabeza en Valdebebas

El tiroteo en el garaje de un gimnasio de Valdebebas: la Policía localiza dos armas y busca al autor

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El barrio madrileño de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, ha sido escenario este lunes de un tiroteo en el aparcamiento subterráneo de un gimnasio. Los hechos han ocurrido alrededor de las 12:30 horas en el garaje del centro deportivo, situado en la avenida Juan Antonio Samaranch, en la confluencia con la calle de José Antonio Corrales. La víctima, que se encontraba en el suelo cuando han llegado los agentes, ha tenido que ser atendida por los sanitarios del SAMUR-Protección Civil y trasladada al hospital en estado muy crítico.

El hombre tiroteado ha sido identificado como Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias 'El Coletas', uno de los enlaces del narcotráfico entre Colombia y España, según informa la agencia 'EFE'. El herido, de 53 años, se encuentra ingresado en el Hospital La Paz tras recibir al menos un disparo en la cabeza. La Policía Nacional localizó en el lugar dos armas de fuego y trata de localizar al presunto autor, que permanece huido.

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El historial de 'Coletas', el narcotraficante tiroteado en un gimnasio de Valdebebas

Germán Gonzalo Sánchez Rey fue detenido en Madrid en 2018 en respuesta a una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos por un cargamento de 713 kilos de cocaína interceptado en aguas internacionales del Caribe en 2009.

Años antes, en 2011, había sido extraditado a España para responder ante la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas. El tribunal lo condenó a ocho años de cárcel al aplicarle la atenuante de arrepentimiento tardío, aunque el Tribunal Supremo redujo posteriormente la pena a siete años.

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Según 'ABC', Sánchez Rey ha sido considerado uno de los principales enlaces entre los narcotraficantes colombianos y gallegos y había sido investigado en distintas ocasiones por la agencia antidroga estadounidense (DEA). En el marco de la operación Destello, las autoridades españolas lo buscaban en relación con la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en Pontevedra. En 2010, Estados Unidos lo incluyó en su lista de narcotraficantes más buscados, junto a otros colombianos como Daniel Barrera, alias 'El Loco Barrera', vinculado a las FARC. Ya instalado en Madrid, llevaba un tren de vida muy lujoso. El aparcamiento del gimnasio en el que ha sido tiroteado es el mismo en el que este verano la Policía Municipal intervino 111 paquetes de cocaína de un kilo cada uno.

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Un informe colombiano de 2019 ya le vinculaba con una red de narcotráfico y testaferros

Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco', su nombre aparecía en un informe publicado en 2019 por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), una organización colombiana que identificó a Germán Gonzalo Sánchez Rey con el alias de 'Coletas' y lo relacionó con una presunta red de narcotráfico en Colombia. El documento, titulado 'La lista de candidatos cuestionados', recogía indicios sobre la posible utilización de testaferros para ocultar la titularidad de bienes.

El informe también mencionaba que un fiscal había revocado la decisión de devolver unas propiedades situadas en una zona rural de Yopal, en Colombia, al no haberse acreditado el origen lícito del patrimonio.

Según Pares, esos bienes pertenecían a la organización de narcotráfico liderada por Sánchez Rey. La fundación recogía además sospechas sobre otras operaciones inmobiliarias relacionadas con personas de su entorno y con un hermano del narcotraficante.

El atacante de Germán Gonzalo Sánchez Rey permanece huido

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación por el tiroteo en Valdebebas. Agentes de Policía Científica y de Policía Judicial han trabajado durante horas en el aparcamiento del gimnasio para recabar pruebas y reconstruir lo ocurrido.

Por el momento, no han trascendido detenciones. Los investigadores tratan de determinar cómo llegó el agresor hasta el lugar, qué ruta siguió para escapar y si contó con la colaboración de otras personas. También intentan esclarecer el móvil del ataque.

Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco', algunos vecinos habían escuchado comentarios sobre la posible presencia en la zona de personas relacionadas con círculos relevantes del narcotráfico. Las pesquisas siguen en marcha.