Tomás I. C., un hombre de 39 años que reside en Baza, Granada, ha sido localizado sin vida tras cuatro días desaparecido

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Tomás I. C., el hombre de 39 años al que se buscaba desde el pasado viernes 20 de noviembre en Baza, en Granada, ha sido localizado sin vida. Así lo ha comunicado la asociación SOS Desaparecidos, que había activado este martes una alerta urgente para tratar de encontrarlo y había solicitado la colaboración ciudadana para obtener alguna pista sobre su paradero.

El fallecimiento pone fin a la búsqueda del vecino de Baza, cuyo rastro se había perdido hace cuatro días. La desaparición había generado una petición de ayuda para tratar de localizarlo tanto en la localidad granadina como en los municipios de su entorno.

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La desaparición de Tomás I. C.

SOS Desaparecidos había difundido una descripción física y de la vestimenta que llevaba Tomás cuando fue visto por última vez. Medía 1,82 metros, tenía complexión normal, pelo castaño y ojos castaños. En el momento de su desaparición vestía una sudadera roja con capucha, un pantalón de chándal azul y zapatillas. En la fotografía facilitada para ayudar a identificarlo aparecía con gafas y barba corta.

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La organización había pedido a los vecinos de Baza y de las localidades cercanas que estuvieran atentos ante la posibilidad de que alguien pudiera haberlo visto. Entre los municipios próximos se encuentran Caniles, Zújar, Freila, Benamaurel, Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Cúllar.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ha sido localizado ni sobre qué pudo ocurrir desde que desapareció el pasado viernes. Tampoco se han facilitado datos sobre las causas de su fallecimiento.