Gonzalo Barquilla 18 NOV 2026 - 19:25h.

Francisco José Figueiral Gómez, de 38 años, desapareció el pasado lunes en Ourense y su coche se ha localizado en Montealegre

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Francisco José Figueiral Gómez, un hombre de 38 años, permanece en paradero desconocido desde el pasado lunes 16 de noviembre, cuando se produjo su desaparición en Ourense. Sus familiares le han buscado por diversos puntos de la ciudad gallega estos días. Pero el caso ha dado un giro este miércoles. Su familia ha confirmado la localización del Toyota Yaris gris con el que se le relacionaba en la parroquia de Montealegre.

La asociación SOS Desaparecidos ya ha modificado la alerta que difundió el martes para retirar los datos del coche después de conocer su hallazgo. "Nos han comunicado que su vehículo ha sido localizado. Hemos cambiado nuestra alerta sin ese dato que dimos inicialmente", ha indicado a la web de 'Informativos Telecinco' Joaquín Amills, presidente de la asociación. El vehículo ha aparecido escondido, completamente cerrado y en buen estado.

Pese a la aparición del turismo, todavía no hay noticias sobre el paradero de Francisco José y su familia prepara una batida para este jueves con perros de la Policía Nacional. No entienden qué le ha podido pasar.

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Desaparecido desde el lunes por la noche en Ourense

SOS Desaparecidos difundió el martes 17 de noviembre una alerta urgente para solicitar la colaboración ciudadana y tratar de localizar a Francisco José Figueiral Gómez. Según los datos facilitados por la asociación, el hombre desapareció el lunes 16 de noviembre a las 22:15 horas en Ourense.

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El cartel de búsqueda incluye una descripción física del desaparecido. Tiene 38 años, mide 1,78 metros, es moreno y tiene barba. La asociación también había facilitado los datos de su vehículo para ayudar a identificarlo.

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La aparición del coche no ha permitido dar con Francisco José y se abren las incógnitas. No obstante, sus familiares ya organizan las nuevas batidas y esperan encontrar pistas pronto. La familia ha agradecido la colaboración recibida desde que comenzó la búsqueda y ha pedido comprensión ante la falta de información sobre los detalles de la investigación.

SOS Desaparecidos mantiene su llamamiento para que cualquier persona que pueda aportar información sobre Francisco José se ponga en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.