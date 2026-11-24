Carlos Plá Valencia, 24 NOV 2026 - 16:29h.

La victima fue trasladada a un hospital con una hemorragia interna y fracturas en la cabeza por el impacto del adoquín, lanzado desde una altura de tres metros

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent (Valencia) a un joven de 21 años por lanzar presuntamente en la cabeza de otro individuo un adoquín de 13 kilos, dejándolo inconsciente y provocándole fracturas en la cabeza, así como una hemorragia interna.

Los hechos ocurrieron en esta localidad valenciana el pasado 24 de octubre, sobre las cuatro de la madrugada, cuando los agentes fueron requeridos para que acudiesen a la terraza de un local de ocio, donde un joven habría lanzado un bloque de cemento de grandes dimensiones, golpeando a otro en la cabeza.

Una vez en el lugar, al que acudió también un SAMU, asistieron a la víctima, que estaba inconsciente, y buscaron en las inmediaciones al agresor, que había huido del lugar, no localizándolo en ese momento. También intervinieron el adoquín con el que se produjo la agresión, de 13 kilos de peso, y que se lanzó desde una altura superior a los tres metros. El herido fue trasladado a un centro hospitalario, con una hemorragia interna y diversas fracturas en la cabeza, debido al golpe.

Tentativa de homicidio

Los agentes averiguaron que momentos antes el herido y sus amigos habían tenido una discusión con otro grupo de hombres, que finalmente se macharon del lugar. No obstante, posteriormente, cuando se encontraban tomando algo en la terraza, sorpresivamente, un adoquín golpeó en la cabeza de la víctima.

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Las indagaciones de los policías permitieron detener el pasado 4 de noviembre al joven de 21 años como presunto autor de los hechos, imputándole un delito de homicidio en grado de tentativa, y pasando este a disposición judicial.