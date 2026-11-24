En el lugar se encontraba un bombero y un médico que, aunque le socorrieron desde el primer momento, no pudieron salvar su vida

Lanza un adoquín de 13 kilos en la cabeza de un joven después de una discusión en Valencia

Compartir







Un hombre de unos 65 años ha fallecido este martes al mediodía en un conocido restaurante de Castellón. El hombre se encontraba comiendo en el local cuando se han producido los hechos. Las causas del fallecimiento aún se están investigando.

Según informa ‘El Periódico Mediterráneo’, entre las personas que se encontraban en el restaurante en ese momento había un médico y un bombero, que han atendido al hombre en un primer momento. Han tratado de salvarle la vida antes de la llegada de la ambulancia, pero no han podido evitar el fatal desenlace.

“Ha sido muy duro. Cuando ha venido la ambulancia ya no podía hacer nada para salvarle”, han explicado al citado periódico testigos del fallecimiento. Por el momento se desconoce qué ha provocado la muerte del varón, pero se barajan dos hipótesis: que el hombre haya sufrido un atragantamiento mientras comía o que haya sido víctima de un infarto.

Según ‘El Periódico de Extremadura’, ninguna de esas dos posibilidades ha sido confirmada por el momento, por lo que habrá que esperar a que se esclarezcan las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento. El hombre se encontraba en un conocido restaurante de la calle Luis Vives de la capital de la Plana.