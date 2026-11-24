Este procedimiento irregular se basaba en la presunción de que las familias de los enterrados, extranjeros fallecidos en los años 70, no residían en el municipio y no visitaban las tumbas

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El Ayuntamiento de Calpe (Alicante) ha hecho públicas este martes las conclusiones de la comisión de investigación sobre el cementerio municipal, destapando al menos 20 exhumaciones irregulares que realizó el consistorio entre 2009 y 2017 sin expedientes administrativos que las respaldaran y teniendo los títulos de los nichos en vigor.

La alcaldesa, Ana Sala, y el concejal del Parque de Descanso Eterno , Marco Bittner, han explicado que esta práctica afectó a ciudadanos extranjeros, que tenían los títulos en vigor de los nichos, para que fueran ocupados por otros fallecidos y que consistía básicamente en “quitar a un extranjero y meter a un calpino o un español”, ha señalado Bittner.

Un procedimiento irregular que se basaba en la presunción de que las familias de los fallecidos, a los que no se les informó de la exhumación, no residían en el municipio y no visitaban las lápidas.

Esta tarde, la Comisión de Investigación celebrará su última reunión, con el objetivo de elevar las conclusiones al Pleno municipal para su debate y consideración, según ha comunicado el consistorio.

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Extranjeros fallecidos en los años 70

La mayoría de los restos exhumados pertenecen a personas extranjeras enterradas en los años 70. Unas irregularidades que comenzaron a investigarse después de que en enero de 2019 una información del periódico digital La Marina Plaza destapó que el cuerpo de un ciudadano alemán, Wilhelm Klatt, fallecido en 1973 fue exhumado en esas fechas de su nicho para dar sepultura a la abuela del jefe de Recursos Humanos del consistorio calpino, Antonio Cabrera. Una actuación que fue ordenada por Bernardo Moll, concejal en aquel momento del PP.

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Tanto Moll y Cabrera fueron condenados a prisión por un presunto delito de prevaricación así como a 9 años de inhabilitación después de que la Fiscalía calificara la actuación del exconcejal popular de «ilícita, insidiosa e ilegal». El caso está recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

Otro caso conocido hasta el momento es el de una una niña francesa enterrada en 1973 y cuyo cuerpo fue exhumado en 2015. Una circunstancia que la familia descubrió en octubre de 2024 cuando se desplazó a Calpe a visitar la tumba y descubrió que en el nicho estaba enterrada otra persona. Actualmente existe una sentencia que reconoce la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y le obliga a indemnizar con 12.000 euros a la familia.

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El consistorio ha explicado que los cadáveres que se encuentran en esos nichos ilegalmente no van a ser exhumados porque las familias no deben de sufrir la actuación de los responsables municipales entre 2009 y 2017. También, han confirmado que, a partir de ahora, serán los Servicios Jurídicos Municipales quienes determinen las actuaciones que correspondan.

El ayuntamiento ha señalado que trabajan para realizar un homenaje a esos ciudadanos que fueron sacados de sus tumbas y han asegurado que sus cadáveres están localizados y no se encuentran en una fosa común.