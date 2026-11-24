La Inspección de Trabajo de la Comunidad Valenciana analiza las conductas denunciadas para determinar si constituyen situaciones de acoso laboral

UGT apunta a una investigación rigurosa y al respeto a la presunción de inocencia

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La Inspección de Trabajo de la Comunidad Valenciana investiga hasta seis denuncias por presunto acoso laboral que han sido presentadas contra la secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FesMC) de UGT en la Comunidad Valenciana, Cristina Matías.

Lo ocurrido ha propiciado así que el citado organismo irrumpa en escena para analizar si las conductas denunciadas pueden ser constituyentes de dicho acoso y si el sindicato, en ese sentido, ha cumplido con los protocolos en materia de prevención y protección ante este tipo de situaciones.

La denuncia por presunto acoso laboral contra Cristina Matías

El conjunto de las denuncias presentadas, según informa La Razón, refiere episodios de "intimidación, menosprecio profesional y presiones" en el entorno de trabajo, señalando a Cristina Matías.

Además, los denunciantes, según el citado medio, en sus escritos, que fueron presentados el pasado lunes 9 de noviembre, apuntan a una dinámica "continuada" con cuestionamiento del trabajo realizado, desautorizaciones y temor a "represalias".

En este sentido, respecto a eso último, algunos de ellos fueron suspendidos de sus actividades sindicales de forma cautelar, como también ha señalado el medio Levante-EMV al apuntar que hubo quienes recibieron "ceses por burofax". De igual modo, otros presentaron su propia dimisión ante la situación de sus compañeros.

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No obstante, de las seis personas denunciantes, la única con un contrato de trabajo en UGT lo mantiene, si bien, tras dimitir de su cargo en la Ejecutiva de Cristina Matías, se le reasignó otro puesto, tal como precisa el citado medio valenciano, que apunta por otra parte que dos personas denunciantes que realizaban funciones de comunicación recibieron tras lo ocurrido la instrucción de suspender su teletrabajo y acudir presencialmente a su sede cada día.

UGT apunta a una investigación rigurosa y al respeto a la presunción de inocencia

Por su parte, UGT ha convocado un Comité Autonómico para el martes de la semana que viene, 1 de diciembre, mientras fuentes de la dirección citadas por Levante-EMV han insistido en la política de "tolerancia cero, investigación rigurosa y respeto a la presunción de inocencia”.

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Precisamente por esas garantías, no vamos a confirmar ni a comentar ninguna comunicación concreta. La ley nos obliga a garantizar la confidencialidad, y esa confidencialidad protege tanto a quien denuncia como a la persona señalada", han argumentado.