Europa Press Redacción Andalucía 24 NOV 2026 - 18:14h.

La niña, de unos doce años, se encontraba bien, hablando con normalidad, aunque tan solo se quejaba de dolor en un brazo, por lo que finalmente se decidió su traslado a un centro hospitalario

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Una niña de unos doce años ha sufrido una caída por un cerro desde una altura aproximada de 30 metros en la localidad granadina de Guadix cuando intentaba coger un teléfono móvil. No ha sufrido aparentemente lesiones de gravedad.

Fuentes del servicio de emergencias 112 explican que el aviso ha tenido lugar en torno a las 14,40 horas y que el mismo daba cuenta de que una menor había caído por un cerro con una altura de unos 30 metros tras intentar alcanzar un teléfono móvil en la zona de Cuarta Cañada.

Dolor en un brazo

El 112 ha movilizado en ese momento a Policía Local, Bomberos de la Diputación de Granada del parque de Guadix y a servicios sanitarios del 061. Fuentes de los cuerpos intervinientes han señalado a la "gran verticalidad" del cerro por el que habría caído la menor.

Al llegar al lugar se ha comprobado que la niña, de unos doce años, se encontraba bien, que hablaba con normalidad y que tan solo se quejaba de dolor en un brazo, por lo que finalmente se decidió su traslado a un centro hospitalario para revisar su estado.