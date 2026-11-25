Un hombre ha muerto en la mañana de este miércoles tras sufrir una caída en una nave en la localidad granadina de Caniles

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Un hombre ha muerto en la mañana de este miércoles tras sufrir una caída en una nave en la localidad granadina de Caniles, en Granada, según ha informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso ha ocurrido sobre las 10:45 horas, cuando el 112 ha gestionado una llamada en la que pedían ayuda para un trabajador que había sufrido una caída en una nave situada en la carretera de Cúllar.

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La sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Guardia Civil, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo. Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 112 que no se ha podido hacer nada por salvar la vida del varón que ha resultado fallecido en el mismo lugar.

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La llamada de alerta

Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido y los motivos por los que se produjo la caída que acabó con la vida del trabajador. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por reanimar al hombre. De la misma manera, se desconoce si a su llegada el hombre seguía con vida o si ha terminado falleciendo poco después del accidente.

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El hombre se encontraba trabajando en la nave donde se produjo el suceso. Ni las autoridades ni los medios locales han difundido más información sobre lo ocurrido, tan solo que el accidente se produjo pasadas las diez y media de la mañana, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada donde alertaban de que un hombre había sufrido una caída grave en la localización indicada.