Manuel Pimentel Algeciras, 19 NOV 2026 - 11:42h.

El sindicadto TPA denuncia la exposición de tres funcionarios de Fronteras y un operario al bromuro de metilo, un gas químico utilizado en fumigaciones

Los afectados tuvieron que ser trasladados al hospital, donde pasaron la noche en observación, y el sindicado reclama más medidas de seguridad

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Cuatro trabajadores del Puesto de Control Fronterizo del Puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz, tuvieron que ser atendidos en el Hospital Universitario Punta de Europa y permanecer en observación durante toda la noche tras ser intoxicados por la inhalación de un gas tóxico.

El gas en cuestión es bromuro de metilo, una sustancia altamente tóxica utilizada en la fumigación de mercancías. Todos ellos han sido dados de alta tras cumplir con los protocolos sanitarios.

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Exposición química

El incidente, se produjo al inspeccionar un contenedor de madera procedente de un tercer país y que había sido sometido previamente a un tratamiento de fumigación.

Los afectados fueron tres funcionarios del servicio de Inspección en Frontera y un operario de muelle de la empresa Docks Logistics Spain, según ha denunciado este miércoles Trabajadores de los Puertos Andaluces (TPA) en una nota.

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El sindicato sostiene que la exposición se produjo porque los controles realizados antes de abrir el contenedor no permitieron detectar la presencia de todos los posibles gases peligrosos.

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Según la información recabada por la organización, se habían efectuado mediciones para comprobar si había fosfina, pero no las comprobaciones necesarias para descartar otras sustancias tóxicas, entre ellas el bromuro de metilo.

"Deficiencias" de seguridad

El sindicato considera que lo ocurrido pone de manifiesto las deficiencias del procedimiento de seguridad que se aplica en el Puesto de Control Fronterizo, un protocolo elaborado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras con la participación de la Jefatura del PCF, la empresa gestora y el servicio de prevención. Sin embargo, denuncia que los representantes de los trabajadores no han participado de forma efectiva en su elaboración.

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Aseguran que lleva tiempo alertando de que los protocolos actuales no ofrecen garantías suficientes frente a los riesgos químicos que entraña la apertura e inspección de contenedores procedentes de países extracomunitarios. Pese a esas advertencias, sostiene que no se han adoptado las medidas preventivas necesarias.

Piden esclarecer el caso

A raíz del incidente, TPA pide una investigación exhaustiva para esclarecer cómo se produjo la exposición al gas tóxico y depurar las posibles responsabilidades. Además, exige una revisión inmediata de los protocolos de inspección y la implantación de controles que permitan detectar las distintas sustancias peligrosas, así como una evaluación específica de los riesgos químicos.

Otra de sus exigencias es que los representantes de los trabajadores intervengan de forma efectiva en las decisiones sobre prevención y en la supervisión de los protocolos. TPA quiere, además, que se establezcan instrucciones que impidan abrir o inspeccionar un contenedor mientras no exista una garantía suficiente de que hacerlo es seguro.

El sindicato advierte de que lo ocurrido no es un problema puntual y reclama que la seguridad de quienes trabajan en el puerto no puede estar supeditada a intereses operativos, económicos o administrativos. "La salud y la vida de los trabajadores deben estar siempre por encima de cualquier otra consideración", han señalado.