Claudia Barraso 26 NOV 2026 - 20:15h.

El hombre falleció tras inhalar el humo del incendio mientras estaba dormido

Un herido grave y dos leves en el incendio de un piso en Torredembarra, Tarragona

Compartir







Un vecino de Tudela de Duero ha sido encontrado sin vida después de que su vivienda se haya incendiado, un suceso que se desconoció y que se presupone que se originó en un colchón.

Las primeras hipótesis, según confirma ‘Norte de Catilla’, apuntan a que el vecino habría inhalado monóxido de carbono cuando ya se había quedado dormido, lo que le provocó la muerte. Sin embargo, no hay unos resultados de la autopsia que confirmen las causas del fallecimiento.

PUEDE INTERESARTE La mansión de Will Smtih y Jada Pinkett en California arde en llamas por segunda vez: el audio que confirma el motivo

La noticia se conoció el pasado 25 de noviembre cuando un vecino suyo le echó en falta porque llevaba varios días sin verle. Fue a denunciar su desaparición a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el objetivo de que le diesen alguna respuesta. Entonces, una patrulla de la Guardia Civil se trasladó a su domicilio en la calle Grupo Escolar.

Las autoridades se dieron cuenta del incendio

Cuando los agentes acudieron a la vivienda se dieron cuenta de que había ocurrido un incendio, que se había extinguido solo y encontraron el cuerpo sin vida del hombre en el interior de ella. Los agentes han confirmado que descartan indicios de criminalidad, pero activaron el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver.

PUEDE INTERESARTE Tragedia en Egipto: al menos 31 muertos y más de 20 heridos tras incendiarse un camión cisterna en El Cairo

El incendio se produjo en el interior de la vivienda, un bajo, que deja un hombre fallecido. Según revela la primera inspección ocular que recoge el mismo medio, el hombre llevaría tres días fallecido sin que nadie se diese cuenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La víctima se había mudado a la casa meses antes y era empleado del Ayuntamiento de Tudela desde hacía poco tiempo. Se encargaba de las labores de mantenimiento en instalaciones municipios, si bien durante estos tres días no le echaron en falta en su puesto de trabajo.

Ninguno de sus vecinos se dio cuenta del incendio. Las primeras hipótesis de las autoridades es que se inició un incendio en uno de los colchones que se apagó por sí solo, pero el humo provocó la muerte del hombre.