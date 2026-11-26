Celia Molina Zaragoza, 26 NOV 2026 - 14:22h.

Carlota y su novio se encuentran en prisión provisional por el presunto asesinato de los padres de ésta en Tauste, Zaragoza

Todo lo que se sabe del crimen de Javier y Esther, el matrimonio asesinado en Tauste, Zaragoza: las claves de la investigación

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La noche del pasado 8 de agosto fueron localizados, en el interior de un domicilio ubicado en Tauste, los cuerpos sin vida de dos personas, hombre y mujer, que presentaban signos de violencia: el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su esposa, Ester Latorre. Ambos tenían una gran vinculación con este sindicato agrario.

Cinco días más tarde, la magistrada del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, decretó prisión provisional para la hija del matrimonio fallecido, Carlota, y su novio, Luis Carlos, al considerarles presuntos autores del doble crimen. La jueza determinó que Carlota fue la que "impulsó a su pareja a cometer el delito" y matar a sus propios padres.

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Fuentes cercanas al caso aseguran que la acusada padece esquizofrenia y que era algo habitual que se escucharan gritos en casa de sus padres cuando iba a visitarles para "pedirles dinero".

Carlota estaba embarazada en el momento del crimen

En el auto de prisión, apuntó que el asesinato de Javier y Esther fue un crimen "planificado y ejecutado por las dos". También añadió que los dos investigados "accedieron al interior del domicilio de las víctimas cuando estas se encontraban 'ausentes' y aguardaron allí a su llegada". Cabe recordar que la pareja esperaba un bebé en el momento de su detención (y de la perpetración del crimen).

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En agosto, el diario HOY ARAGÓN ya informó de que la presunta parricida entró en la cárcel en estado de gestación. Y, según ha publicado ahora el mismo medio, en base a los testimonios de personas que se relacionan con ella en la cárcel, Carlota va a seguir adelante con el embarazo aunque, desde el centro penitenciario, se le habría recomendado valorar otras medidas.

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La decisión de seguir adelante cambia por completo el escenario penitenciario y judicial de la detenida. En primer lugar, porque una mujer embarazada en prisión provisional tiene derecho a un seguimiento médico específico, a controles ginecológicos, a una alimentación adaptada y a una valoración psiquiátrica permanente.

Y, en segundo, porque, si el parto se produce estando en prisión, la ley española contempla que las madres puedan tener a sus hijos con ellas en los módulos de madres hasta los tres años, en unidades específicas, o que se valoren medidas alternativas como la prisión atenuada o el tercer grado por razones humanitarias.