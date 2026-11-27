Mató a Susana y escondió su cuerpo durante semanas en un cubo de basura en el interior de la vivienda

Susana, la mujer de 49 años que fue encontrada en un cubo en su piso de Gijón, víctima de un asesinato por violencia de género

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Un jurado popular ha declarado este viernes por unanimidad culpable de asesinato al acusado de matar a una mujer en Gijón en mayo de 2025 y de esconder el cuerpo durante semanas en un contenedor de basura en su propia vivienda.

El asesinato de Susana Sierra, de 49 años, fue calificado inicialmente por las autoridades como un crimen machista, pero meses después se excluyó del listado oficial al no acreditarse la existencia de una relación de afectividad.

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El jurado del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Oviedo ha considerado por unanimidad que el acusado, de 61 años, mató a la mujer con ensañamiento y alevosía, y sin posibilidad de que la víctima pudiera defenderse.

Actuó en uso de sus plenas facultades

También por unanimidad, el jurado ha dictaminado que el acusado actuó en uso de sus plenas facultades, si bien por mayoría ha considerado que no actuó con desprecio de género.

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El acusado, que fue arrestado tras el hallazgo del cadáver en un contenedor de basura en su casa varias semanas después de la desaparición de la víctima, afronta una petición de pena por parte de la Fiscalía y de las dos acusaciones particulares de 25 años de cárcel.

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Durante el juicio, el acusado se mostró muy alterado y fue expulsado de la sala hasta en dos ocasiones, de modo que ni siquiera pudo prestar declaración completa.

El hombre dice que encontró a la mujer tirada con una herida en la cabeza

El procesado afirmó que la noche de los hechos tomó una pastilla para su tratamiento y se fue a dormir, dejando a la mujer sentada en una silla y que al despertar la encontró tirada en la cocina con una herida sangrante en la cabeza.

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Sin embargo, tras escuchar a los peritos, las acusaciones concluyeron que el acusado "torturó y mató" a la víctima con "alevosía y ensañamiento", y con voluntad de "humillarla y denigrarla".

Además, su entorno más cercano, incluido su marido, negó que la mujer tuviera intención alguna de quitarse la vida. El marido declaró que su esposa le manifestó su intención de quedarse una temporada conviviendo con el acusado y por ello tardó tiempo en denunciar su desaparición.