Santiago Abascal ha dado su último mitin de cierre de campaña de Vox llenando la Plaza de Toros de Valencia

Santiago Abascal pide el voto por la "prioridad nacional" y para que "España reconquiste su futuro"

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Vox ha congregado este viernes a unas 14.000 personas en la plaza de toros de Valencia, enclave escogido para cerrar la campaña de las elecciones del 29 de noviembre, para las que el partido ha pedido una "gran movilización" que permita un cambio de gobierno. "Aspiro a salir el domingo y poder deciros 'misión cumplida, Pedro Sánchez se va'", ha dicho el líder de la formación, Santiago Abascal.

El dirigente de Vox ha entrado al ruedo por la puerta grande, con las luces apagadas y con la iluminación de las linternas de los móviles de los asistentes, y ha dado una vuelta saludando a los simpatizantes, con los que también se ha hecho 'selfies'. El recorrido ha durado cerca de 20 minutos, con la banda sonora de la campaña, la canción 'Prioridad nacional'. A continuación, ha sonado 'La muerte no es el final', el himno de la Legión que conmemora a los caídos por España.

Al comienzo de su intervención, Abascal ha recordado otras ocasiones en las que ha visitado la plaza de toros de València, como en las Fallas de 2019 cuando acudió junto al torero Jose Antonio 'Morante de la Puebla' y, según ha indicado, tuvo "dificultades" para salir. "Hoy, toda la plaza está con nosotros, como millones de españoles", ha dicho.

Así ha sido el mitin de Vox

El líder de Vox, arropado por dirigentes, encabezados por el vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, cargos del partido, candidatos a estas elecciones y su esposa, Lidia Bedman, ha pedido el voto para poder desalojar a Sánchez de La Moncloa. "Aspiro a salir el domingo y poder deciros a todos: 'Misión cumplida, se va y ha sido gracias a todos vosotros'".

"Las elecciones no se ganan en un debate o en una entrevista (*), las urnas se llenan contra este Gobierno, con vuestra voluntad decidida", ha continuado, urgiendo a los votantes a depositar sus votos "como una banderilla". Sin embargo, ha incidido en la necesidad de que su electorado se mantenga "alerta" y totalmente movilizados, porque los comicios aún no están ganados.

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Ha defendido que una gran activación de los votantes no permitirá "trampas" en el proceso, unas palabras que se enmarcan en las sospechas sobre un presunto fraude electoral que Abascal ha lanzado durante la precampaña y la campaña electoral. Además, Vox ve con inquietud la movilización del bloque de la izquierda registrada en la recta final de la campaña, e insiste en que la suma de PP y Vox "no está hecha", a pesar de los pronósticos de las encuestas.

Abascal ha afirmado que Vox concurre a las elecciones con un programa electoral que incluye "lo mínimo, lo indispensable" y ha repasado los ejes que han sustentado su campaña, bajo el lema de 'Es sentido común': la prioridad nacional, la desregulación o reducción de la burocracia, bajada de impuestos y "remigración" de los inmigrantes ilegales y los legales que delincan o vivan de las ayudas sociales.

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Llama "mafia criminal" al Gobierno

Durante su intervención, Abascal ha arremetido contra el Gobierno, al que acostumbra a llamar "mafia criminal", liderado por "un capo sin escrúpulos y mentiroso". El líder de Vox ha puesto el foco en la dana que asoló varias localidades de la Comunidad Valenciana en octubre de 2024.

"Negaron las obras hidráulicas que habrían evitado o paliado el crimen de la dana, y el agua llegó, como había llegado siglos antes, y se llevaron los cuerpos de los españoles que acabaron sepultados en el barro y mientras él estaba asaltando RTVE (en el Congreso)", ha criticado. "Criminal, canalla, le molesta que le llamemos sinvergüenza (como en el debate a cuatro del jueves), con lo que le podríamos llamar", ha continuado.

Por último, Abascal ha dado las gracias a militantes, simpatizantes y su equipo más próximo por acompañarle en una campaña "ininterrumpida desde hace 14 meses -desde la convocatoria electoral en Extremadura--" que ha definido como "un sacrificio" para él y su familia.

De su lado, Garriga se ha congratulado por la campaña electoral, "la mejor" de todo el arco político, y ha agradecido a simpatizantes, afiliados y voluntarios su trabajo durante estos días. Especialmente, ha dado las gracias a los 24.600 apoderados que velarán porque Sánchez "no robe a Vox ni un puñetero voto" y ha querido tener una mención específica para Bedman y los hijos de Abascal, que "han renunciado" a su esposo y padre en favor de España.

Como Abascal, Garriga ha apelado a la movilización "como nunca antes" del electorado de Vox para el domingo. "El 29N nos jugamos que España siga siendo España, nos lo jugamos todo", ha rematado.