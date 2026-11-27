La compañía YMN Tanker ha asegurado estar "profundamente triste" por lo ocurrido y ha trasladado que sus pensamientos están con la familia del fallecido

Desaparece la mancha "mínima" de residuos del 'Med Emre' y se confirma que no hay contaminación en la zona del naufragio

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El marinero muerto en el naufragio del 'Med Emre', ocurrido durante la madrugada del jueves al norte de Ibiza, era el jefe de máquinas de la embarcación, que transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino (MGO).

Así lo ha confirmado la compañía naviera YMN Tankers en un comunicado en el que ha expresado sus condolencias por la muerte del tripulante y ha asegurado que ofrecerá todo el apoyo posible a sus familiares. La compañía ha asegurado estar "profundamente triste" por lo ocurrido y ha trasladado que sus pensamientos están con la familia del fallecido.

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YMN Tanker también ha añadido que fue informada del incidente en la misma noche y activó de inmediato su protocolo de emergencia. Desde entonces, la compañía mantiene contacto permanente con las autoridades marítimas españolas, el Estado de bandera (Malta), sus aseguradoras y las empresas de salvamento designadas.

Según han recordado, el buque volcó y permanece a flote, y las compañías de salvamento SMIT Salvage y Ardentia Salvage han sido designadas y están llevando a cabo las operaciones de salvamento en coordinación con las autoridades españolas.

Una embarcación de 120 metros

El 'Med Emre', el buque hundido en la madrugada del pasado jueves a 25 millas al noroeste de Ibiza, tiene 120 metros de eslora y 17 de manga y fue construido en el año 2019. El barco opera con bandera de Malta para transporte de productos químicos y cubría el trayecto de Algeciras a Barcelona con 7.000 toneladas de gasóleo.

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Afortunadamente, fue diseñado con compartimentos estancos para evitar que se libere la carga al mar en el caso de que se produjera un hundimiento, como así ha sido.

Aunque en una primera evaluación no avistaron restos de la embarcación, objetos flotantes ni indicios de contaminación, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha explicado después que se han detectado pequeñas manchas de combustible en el mar tras el hundimiento del buque. No obstante, ha matizado: "Son perfectamente normales en un incidente de estas características".