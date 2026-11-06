Manuel Pimentel Málaga, 06 NOV 2026 - 15:27h.

El buque más grande de la Armada Española estara amarrado en el Muelle Adosado de Levante y será visitable por el público

El navío, de 231 metros de eslora y capacidad para 1.500 personas, puede llevar hasta 30 aeronaves y distintas misiones: desde desembarcos hasta ayuda humanitaria.

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Málaga se prepara para recibir este fin de semana uno de esos visitantes que no se dejan ver a menudo. El «Juan Carlos I», el buque más grande de la Armada Española, quedará amarrado en el Muelle Adosado de Levante y abrirá sus puertas para que cualquiera que lo desee pueda subir a bordo y recorrerlo por dentro.

Hablamos del buque insignia de la flota y del mayor navío militar construido íntegramente en astilleros españoles. Su escala en la capital de la Costa del Sol incluye dos jornadas de puertas abiertas, pensadas para que vecinos y turistas se acerquen a ver cómo es y para qué sirve una de las piezas clave de la defensa nacional.

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Eso sí, el horario es limitado, así que toca organizarse. El sábado 7 de noviembre se podrá entrar de 15.30 a 18.00 horas. El domingo 8, la visita pasa a la mañana, de 10.00 a 13.00 horas. Fuera de esas franjas no habrá forma de acceder al barco. Durante su estancia, además, el navío se convertirá en uno de los grandes reclamos del puerto malagueño: se verá desde buena parte del frente marítimo de la ciudad.

Un barco que vale para casi todo

Lo más llamativo del «Juan Carlos I» es que no está diseñado para una sola cosa. En la jerga de la OTAN se le conoce como LHD (Landing Helicopter Dock) y está preparado para cambiar de cometido según lo que haga falta en cada momento.

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Puede funcionar como barco de desembarco, llevando tropas y vehículos desde el mar hasta la costa. También sirve como pista flotante para aviones y helicópteros. Puede actuar como centro desde el que dirigir operaciones militares. Y, además, tiene capacidad para desplegarse en misiones de ayuda humanitaria o tras grandes catástrofes.

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Un buque gigante

Sus dimensiones explican por qué despierta tanto interés. El buque desplaza 26.000 toneladas y mide 231 metros de eslora, lo que viene a ser más de dos campos de fútbol puestos en fila. De ancho alcanza los 32 metros. Para que todo funcione a bordo hacen falta 295 personas, que forman la tripulación habitual. Esa cifra sube bastante cuando el barco embarca tropas para una misión concreta.

Su cubierta de vuelo es uno de los espacios que más llama la atención. Cuando participa en desembarcos, el barco puede llevar hasta 30 aeronaves, entre helicópteros medianos como los NH-90 y otros de gran tamaño como los Chinook. Si ejerce de portaaviones, la configuración cambia: admite entre 10 y 12 cazas Harrier AV-8B, acompañados por una cantidad parecida de helicópteros.

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Entre tripulación y tropa, el navío puede transportar hasta 1.500 personas. Para llevarlas a tierra utiliza lanchas de desembarco LCM, que salen de un dique situado en la popa que se inunda para dejarlas navegar. En sus bodegas también caben vehículos blindados y carros de combate Leopard.

El buque "Juan Carlos I" tiene una vinculación clara con Andalucía. Su base está en Rota, Cádiz, y los infantes de Marina que suele llevar a bordo proceden con frecuencia del Tercio de Armada, con sede en San Fernando, también en la provincia gaditana.

La escala en Málaga supone, así, una ocasión poco habitual para poder conocer de cerca un barco que normalmente opera lejos de la vista del gran público, sin tener que desplazarse hasta la bahía de Cádiz.