El agente resultó herido por esquirlas de bala en una pierna

Los policías consiguieron intervenir parte del alijo que transportaban los sospechosos, aunque no pudieron arrestar a los atacantes

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MálagaUn policía nacional ha resultado herido de bala en una operación antidroga llevada a cabo el pasado jueves en la localidad malagueña de Nerja, después de que los sospechosos abrieran fuego.

El agente, perteneciente a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), resultó herido por esquirlas de bala en una pierna. Por el momento, se encuentra hospitalizado y fuera de peligro, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

El incidente se produjo en el marco de un operativo contra el narcotráfico, el cual está declarado bajo secreto judicial, ha precisado.

Los narcotraficantes abrieron fuego contra la Policía

Por su parte, la Unión Federal de la Policía (UFP) ha señalado que los hechos se produjeron durante una actuación en la que estaban implicados dos vehículos cargados de hachís, cuyos ocupantes abrieron fuego contra los agentes.

Pese a ello, los policías consiguieron intervenir parte del alijo que transportaban los sospechosos, aunque no pudieron arrestar a los atacantes, que huyeron del lugar, ha indicado el sindicato.