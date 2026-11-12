La Policía continúa con la búsqueda de El Ruso y mantiene restringido el acceso al edificio de la explosión

'El Ruso' permanece en busca y captura, podría ir armado y se ha perdido su pista en Oviedo: "La alerta se concentra en todo el territorio nacional"

Compartir







OviedoLa Policía Nacional está centrando todos sus esfuerzos en tratar de detener "lo antes posible" al responsable de la mochila con explosivos que el pasado martes 10 de noviembre mató en un inmueble de Oviedo a un agente de este cuerpo, a un guía canino, tiroteó a una menor de 17 años e hirió de gravedad a uno de sus compañeros.

Mientras, las dos víctimas heridas de este ataque continúan recuperándose de las secuelas en el hospital. Según han informado medios locales, la menor de 17 años que recibió cinco tiros a bocajarro tras salir de su portal con intención de dirigirse al instituto evoluciona favorablemente. Mientras, el Tedax tendrá que volver a pasar por quirófano en las próximas horas.

PUEDE INTERESARTE Una menor de 17 años, herida en el tiroteo previo a la explosión mortal de Oviedo

La evolución de los heridos

Ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la menor de 17 años ha tenido que ser operada de la cadera debido a las lesiones que le ocasionaron los disparos que El Ruso le propinó. Según ha podido conocer 'LNE', "los médicos esperan que la adolescente pueda ser trasladada a planta este jueves, después de ser operada de la cadera, donde sufrió la herida de mayor gravedad".

PUEDE INTERESARTE Muere Deny, un pastor alemán de la Policía Nacional en la explosión de una mochila en Oviedo

Además, el medio de comunicación 'El Comercio' ha podido hablar con parte del equipo sanitario que atiende a la menor y celebran el estado de la joven. "Es milagroso que los disparos no le dañaran ningún órgano vital torácico", detallan los sanitarios que se encuentran pendientes de la menor de 17 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el agente de los Tedax, tras ingresar en estado grave y ser operado, tendrá que volver a pasar por quirófano en las próximas horas para someterse a una intervención de abdomen.

El tiroteo y la explosión

La Policía Nacional sigue la pista del presunto autor desde que ocurrieran los hechos a las 7:30 horas del martes, en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó -al parecer por un conflicto vecinal- un tiroteo que dejó herida de bala a una joven de 17 años, que se encuentra fuera de peligro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los primeros agentes intervinientes encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido grave a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido en el HUCA.

Varias pistas

La Policía Nacional sigue recabando información sobre lo ocurrido en el inmueble y analizando el contenido de la mochila que explotó, mientras mantiene un amplio operativo con agentes de élite para tratar de localizar al presunto autor, ya identificado, que podría ir armado y cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista.

El operativo, que ayer implicó cortes y controles en los accesos a la ciudad, se ha ido extendiendo y anoche desembocó en una entrada y registro en un inmueble situado en la calle Joaquina Bobela, en el barrio ovetense de Pumarín, sin resultado positivo, al igual que el realizado a primera hora de este miércoles en unas naves del Polígono Espíritu Santo, a las afueras de la capital asturiana.

El máximo responsable policial en Asturias ha puesto en valor la colaboración de todas las unidades de la Dirección General de Policía, también de fuera de la comunidad, que están prestando apoyo para dar con el presunto autor. Para ello, la Policía Nacional ha desplegado varias operaciones en diferentes puntos de la comunidad, sin que, por el momento, haya resultado positivo.

El jefe de la Policía ha expresado el "agradecimiento absoluto" del cuerpo a toda la ciudadanía por el "cariño tremendo" y la "solidaridad" mostrada tras el suceso. "Eso nos reconforta y nos ayuda". La delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, quien ha expresado su "más sentido dolor", ha asegurado que "todas las fuerzas y cuerpos de seguridad están volcadas en localizar a esta persona".