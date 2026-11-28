La Policía Nacional ha evacuado el edificio de la terminal por precaución alrededor de las 19:40 horas

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La Policía Nacional ha confirmado que se trata de una falsa alarma el incidente registrado este sábado en el aeropuerto de Almería por la aparición de una maleta sospechosa abandonada en la zona de facturación y salidas, cuyo hallazgo ha obligado a evacuar preventivamente la terminal.

Los TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y de naturaleza NRBQ) de la Policía Nacional de Almería han investigado la aparición de una maleta sospechosa abandonada en el aeropuerto de Almería, lo que ha obligado a evacuar por precaución la terminal de facturación y salidas.

Fuentes de la Comisaría Provincial de Almería han confirmado a EFE que los artificieros trabajan en estos momentos en la zona de facturación-salidas del aeródromo de la capital almeriense, zona en la que ha sido localizado este equipaje.

La Policía Nacional ha evacuado el edificio de la terminal por precaución

Por su parte, desde Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se ha indicado a EFE que se ha seguido el protocolo habitual en casos de hallazgos de este tipo, que incluye el aviso a las fuerzas y cuerpo de seguridad y la movilización de los TEDAX.

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Según fuentes próximas a la investigación, la Policía Nacional ha evacuado el edificio de la terminal por precaución alrededor de las 19:40 horas, todavía no se permite el acceso a la zona a los taxis y transportes públicos.