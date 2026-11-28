Su cuerpo es uno de los 14 cadáveres que han sido desembarcados en El Hierro

El hombre se negó a que lo evacuasen a tierra, incluso a que le facilitaran asistencia médica

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El HierroEl hombre que se negó a que lo evacuaran del cayuco de la última tragedia de la Ruta Canaria, para no separarse de sus compañeros fallecidos hasta que llegaran a tierra. tampoco resistió la travesía y es uno de los 14 fallecidos cuyos cadáveres han sido desembarcados en El Hierro.

Así lo ha confirmado a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo, después de que la patrullera de la Guardia Civil Río Tajo llegara al sur de El Hierro y las víctimas del cayuco fueran transbordadas al muelle de La Restinga por parte de la Salvamar Ácrux.

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Se negó a que lo evacuasen a tierra

Cuando la embarcación fue rescatada, uno de los 90 supervivientes que había a bordo en ese momento se negó a que lo evacuasen a tierra, incluso a que le facilitaran asistencia médica, a pesar de la insistencia de los tripulantes de la Salvamar Navia, el barco enviado en su ayuda por Salvamento Marítimo.

Mientras sus seis compañeros en peor estado eran trasladados en helicóptero al hospital de El Hierro y los otros 83 eran transbordados al barco de rescate, él siguió en el cayuco.

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Esta tarde, cuando la patrullera que remolcó a la embarcación durante 72 kilómetros hasta llegar a El Hierro se aproximó a La Restinga, muchos en el muelle estaban pendientes de él. Pero nadie descendió vivo del cayuco.

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Los supervivientes de la tragedia han contado que llevaban diez días en el mar, tras haber zarpado hacia Canarias desde Gambia.

Más allá de que se quedaron a la deriva, aún se desconoce qué les pasó. Sí se sabe que ocho de los supervivientes necesitaron asistencia médica por deshidratación severa o moderada, lo que ya apunta a lo que sufrió todo el grupo durante la travesía.