Los Mossos han detenido por este caso a dos hombres de 31 y 47 años

Herido un hombre tras caer con un ala delta y quedar suspendido de un árbol en Arcones, Segovia

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BarcelonaUn menor de 11 años se encuentra en estado crítico tras resultar herido este sábado en una pelea con armas blancas en el municipio barcelonés de Parcs del Penedès, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

La pelea, según los Mossos, ha tenido lugar a las 15:45 horas en la vía pública por causas que ahora investiga la policía catalana, que ha detenido por este caso a dos hombres, de 31 y 47 años.

Hasta el lugar de la pelea se han trasladado tres ambulancias y un helicóptero del Sistema Médico de Emergencias (SEM), sanitarios que han evacuado al menor a un centro hospitalario en estado crítico.