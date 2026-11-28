Iván Sevilla 28 NOV 2026 - 13:41h.

El suceso se registró a las 10:30 horas en la parroquia de Carballido de O Condado en Vilalba, Lugo

La fallecida también se golpeó en la cabeza y quedó atrapada en la toma de fuerza del tractor

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LugoUna mujer murió este 28 de noviembre tras sufrir una descarga eléctrica inicial con la toma de un tractor en el municipio de Vilalba (Lugo), según comunicó el 112 de Galicia.

La víctima mortal estaba manipulando la parte trasera del vehículo agrícola cuando ocurrió la desgracia, a las 10:30 horas concretamente. Un particular alertó a emergencias de lo sucedido.

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Hasta la parroquia de Carballido, en la comarca de O Condado, se desplazaron sanitarios del 061, bomberos y agentes de Guardia Civil. La afectada se había golpeado en la cabeza también y había quedado atrapada en la toma de fuerza.

Intento de reanimación sin éxito

Ese elemento es un eje giratorio que permite transmitir la potencia mecánica a un apero u otra máquina enganchada al tractor para que funcione sin un motor propio. No han trascendido más detalles sobre qué labor estaba haciendo.

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No fue necesaria la liberación de la mujer por parte de los equipos de rescate. Los médicos intentaron reanimarla, pero no lo lograron y finalmente confirmaron su fallecimiento in situ.