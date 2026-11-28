El origen del ataque habría sido un golpe fortuito e involuntario a un agresor cuando una de las víctimas abrió la puerta de un local

Los siete individuos golpearon al primer herido hasta dejarlo inconsciente y también le pegaron a un testigo que intentó frenarlos

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ZaragozaSiete personas fueron detenidas, una de ellas menor de edad, por agredir brutalmente a dos jóvenes tras salir de un bar ubicado en la localidad de Calatayud (Zaragoza), según ha detallado la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar el sábado 14 de noviembre en el casco antiguo del municipio, alrededor de las cuatro de la madrugada. Tal y como señalan las pesquisas, el origen del ataque inicial fue un golpe fortuito.

Una de las víctimas le habría dado de forma involuntaria a uno de los atacantes al abrir la puerta de un local de ocio nocturno en el que se encontraban. Entonces, tras recriminarle esa acción, empezó a agredirle.

Golpes hasta dejarlo inconsciente

Aunque el joven trató de huir a la carrera, fue alcanzado por un grupo numeroso de personas que le golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Un testigo vio al afectado inerte, mientras seguían propinándole patadas.

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Por ello, fue en su ayuda a intentar interceder y evitar que continuasen agrediéndole. La respuesta que recibió por parte de los individuos implicados fue también un ataque que lo dejó sin sentido.

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Ambas víctimas tuvieron que ser atendidas por los médicos en el hospital. Uno sufrió un neumotórax y tuvo que permanecer varios días ingresado. Los agentes de la Policía investigaron hasta identificar y localizar a los atacantes.

Fueron arrestados por presuntos delitos de lesiones, aunque todos quedaron en libertad con cargos a la espera de ser citados por la autoridad judicial para prestar declaración.