Un joven permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas durante una pelea en L'Hospitalet de Llobregat

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Un joven de origen sudamericano permanece ingresado en estado crítico después de recibir varias puñaladas en el cuello, las costillas y las piernas durante una violenta pelea en L'Hospitalet de Llobregat, municipio de la provincia de Barcelona.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas de este pasado lunes, 23 de noviembre, en la plaza de Granada, conocida como el parque dels Escacs, donde se produjo un enfrentamiento entre varias decenas de personas, algunas de las cuales portaban machetes, según informa 'El Caso'.

La víctima fue interceptada a pocos metros de la estación de metro de Florida, en el cruce de la avenida de Catalunya con la calle dels Garrofers, donde varios individuos le asestaron las cuchilladas. Tras la agresión, los sospechosos huyeron de la zona y, según algunos testigos, se dirigieron hacia el parque de les Planes. El joven perdió mucha sangre y tuvo que recibir una primera asistencia sanitaria en plena calle antes de ser trasladado de urgencia a un hospital.

Los Mossos investigan el origen de la pelea y la posible implicación de bandas juveniles

Según las primeras informaciones, en la plaza de Granada se produjo un enfrentamiento entre dos grupos numerosos. Una de las partes salió corriendo, pero el joven fue interceptado poco después en las inmediaciones, donde varios individuos le asestaron las puñaladas. Tras la agresión, los sospechosos huyeron de la zona. Algunos testigos aseguran que se dirigieron hacia el parque de les Planes. Fuentes como 'L'Hdigital' señalan que en la plaza se habían concentrado más de una treintena de jóvenes, aunque los agentes precisaron que no todos participaron en el enfrentamiento.

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Hasta el lugar se desplazaron patrullas de los Mossos d'Esquadra y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Los sanitarios atendieron al herido en el mismo lugar de los hechos para tratar de detener la hemorragia, ya que había perdido mucha sangre, y posteriormente lo evacuaron de urgencia a un centro hospitalario. La cuchillada en la zona del cuello es especialmente grave y el joven permanece en estado crítico.

Por el momento, no constan detenciones relacionadas directamente con el apuñalamiento, aunque los Mossos han conseguido identificar a algunos de los jóvenes que participaron en el enfrentamiento previo. Agentes de paisano pudieron localizar a varios de ellos después de perseguirlos por la calle. La Unitat d'Investigació de la comisaría de L'Hospitalet se ha hecho cargo del caso y trabaja para reconstruir lo sucedido, determinar quiénes participaron directamente en la agresión y esclarecer el motivo de la disputa.

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Entre las hipótesis que se mantienen abiertas figura la posible relación del enfrentamiento con bandas juveniles, aunque los investigadores todavía no han confirmado esta vinculación. Los Mossos también tratan de averiguar qué pudo motivar la agresión y si alguno de los jóvenes identificados por su participación en la pelea previa tuvo un papel directo en el ataque. El episodio se produce, además, apenas unos días después de otra pelea en la avenida del Carrilet, también en L'Hospitalet. En aquel enfrentamiento, ocurrido el pasado 21 de noviembre, dos personas resultaron heridas por arma blanca y otras dos fueron detenidas. Uno de los arrestados era también uno de los heridos.