Dos muertos en su vivienda en Lleida durante una combustión latente con elevado monóxido de carbono

El SEM ha dado apoyo psicológico a los familiares y los Mossos d'Esquadra se encargan de la investigación

Compartir







LleidaUna mujer y un hombre han muerto al incendiarse su vivienda en Lleida este domingo por la tarde, informan los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Han recibido el aviso a las 16.17 a petición de familiares de la pareja. Al parecer, al entrar en la vivienda los agentes han constatado "lecturas altas de monóxido de carbono" y han encontrado los dos cuerpos en una habitación.

Detectaron fuego mortecino en un material aislante del techo

Durante la revisión del domicilio, los efectivos detectaron fuego mortecino en un material aislante del techo del primer piso y se procedió a detectar y enfriar los puntos con temperatura.

La combustión ha continuado causando concentraciones altas de gases en el espacio afectado durante horas.

En el operativo de emergencias ha tomado parte efectivos de la Guardia Urbana de Lleida, del Sistema de Emergencias Médicas, que ha proporcionado tres ambulancias y apoyo psicológico a los familiares de las víctimas, y Mossos d'Esquadra, que se ha hecho cargo de la investigación del siniestro.