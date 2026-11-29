El hombre intentaba frenar el avance de las llamas cuando sufrió un desvanecimiento

Muere a los 55 años el montañero Manuel Reina Pacheco en un accidente en los Alpes

Compartir







Un hombre de 76 años ha fallecido este pasado sábado, 28 de noviembre, cuando se encontraba junto a un incendio de rastrojos en la localidad malagueña de Cajiz, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), y cuando, al parecer, intentaba frenar el avance de las llamas.

Así lo ha confirmado el servicio de emergencias 112 que en torno a las 12:45 horas recibió un aviso de que un hombre permanecía junto a un incendio en unos matorrales detrás de una fábrica y cerca de la carretera MA-3118 en dicha localidad, y que sufrió un desvanecimiento, al parecer al intentar apagar las llamas.

El 112 movilizó al lugar a bomberos, Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061, si bien al llegar al lugar, no se pudo hacer nada por salvar su vida ya que había fallecido.