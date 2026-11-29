Europa Press 29 NOV 2026 - 19:43h.

Un incendio en una vivienda de Valdemoro deja un herido de gravedad por inhalación de humo

Muere un hombre junto a un incendio de rastrojos en Vélez-Málaga

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Un hombre de 41 años ha resultado herido grave tras declararse un incendio en el salón de una vivienda ubicada en la primera planta de un edificio de la calle Real, número 15, en Valdemoro, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112.

El afectado, que se encontraba dentro del piso siniestrado, ha sufrido una intoxicación grave por inhalación de humo y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Los equipos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112) han logrado revertir la parada y, tras intubarlo, lo han trasladado en estado grave al Hospital de Getafe.

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En total, el SUMMA112 ha atendido a nueve personas afectadas por el suceso, todas ellas evacuadas a centros hospitalarios. Además del herido grave, ocho personas han sido trasladadas con carácter leve por inhalación de humo a los hospitales de Getafe y Valdemoro.

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La Guardia Civil está investigando lo ocurrido

Entre los afectados leves figura una vecina del inmueble, mientras que los siete restantes son agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Hasta el lugar del suceso se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid para controlar las llamas originadas en el salón de la primera planta.

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En las imágenes que se han compartido en redes sociales por los bomberos de la Comunidad de Madrid, se observa que el piso ha quedado completamente calcinado y que en su interior todavía había humo. Las paredes, los muebles y las diferentes partes de la casa han quedado destrozadas,

Fuera de la vivienda, en la calle, se han desplazado varias ambulancias que han atendido a las personas que han resultado heridas como consecuencia de ese incendio en la vivienda del centro de Valdemoro. Los bomberos consiguieron extinguir el incendio rápidamente e informaban a través de redes sociales que el fuego comenzó en el salón de la vivienda encarada y que la Guardia Civil está investigando lo ocurrido para esclarecer las causas de lo ocurrido.