La detección precoz y los nuevos tratamientos han hecho caer la mortalidad del cáncer de mama en España casi un 42%

La mortalidad por cáncer de mama en España cae un 42% en las últimas tres décadas pese a que los casos siguen en aumento

Un nuevo estudio publicado en 'The Lancet Oncology' recoge una muy buena noticia con respecto al cáncer de mama en España. Y es que la mortalidad de esta enfermedad ha caído casi un 42% en las últimas tres décadas. El mismo estudio recoge que cada vez se diagnostican más casos, en concreto, en 2023 se registraron 34.400 nuevos casos de cáncer de mama y aproximadamente 6.800 muertes por esta enfermedad, lo que refleja un descenso pronunciado por esta causa entre 1990 y 2023.

No obstante, y aunque los datos reflejan avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento, este último análisis global también señala que se espera que los casos anuales en el mundo siguen aumentando, llegando a superarlos tres millones en 2050, casi un millón y medio más que en 2023, debido fundamentalmente al crecimiento y envejecimiento de la población. La detección precoz funciona mejor y los nuevos tratamientos están dando más posibilidades de vida a pacientes, por ejemplo, con un cáncer de mama HER2.

"Hace veintitantos años convencíamos a las pacientes para que entraran en un ensayo clínico donde recibían quimioterapia. Esas pacientes en su día se beneficiaron de entrar en un ensayo clínico porque recibieron un tratamiento que a día de hoy no estaba disponible, pero ha sido la base para poder poner a las pacientes que diagnosticamos a día de hoy un tratamiento que es eficaz y que las va a curar", explica Noelia Martínez Jañez, oncóloga del Hospital Ramón y Cajal e investigadora del grupo Geicam.

Una de esas mujeres que accedió a un ensayo clínico es Esther Cruz. Le diagnosticaron cáncer de mama con 31 años. "Entré en el ensayo clínico, estuve cuatro meses en el ensayo y redujo a la mitad mi tumor. Todos merecemos que nos digan que hay un tratamiento para nosotros. Es que yo me he salvado gracias a la investigación y como yo, mucha gente", concluye.