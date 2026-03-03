Logo de telecincotelecinco
Esther se salvó del cáncer de mama tras entrar en un ensayo clínico: "Todos merecemos que nos digan que hay un tratamiento para nosotros"

Esther se salvó del cáncer de mama tras entrar en un ensayo clínico: "Todos merecemos que nos digan que hay un tratamiento para nosotros"
La historia de Esther Cruz, diagnosticada a los 31 años de cáncer de mama y cómo superó la enfermedad tras entrar en un ensayo clínico. Informativos Telecinco
Un nuevo estudio publicado en 'The Lancet Oncology' recoge una muy buena noticia con respecto al cáncer de mama en España. Y es que la mortalidad de esta enfermedad ha caído casi un 42% en las últimas tres décadas. El mismo estudio recoge que cada vez se diagnostican más casos, en concreto, en 2023 se registraron 34.400 nuevos casos de cáncer de mama y aproximadamente 6.800 muertes por esta enfermedad, lo que refleja un descenso pronunciado por esta causa entre 1990 y 2023.

No obstante, y aunque los datos reflejan avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento, este último análisis global también señala que se espera que los casos anuales en el mundo siguen aumentando, llegando a superarlos tres millones en 2050, casi un millón y medio más que en 2023, debido fundamentalmente al crecimiento y envejecimiento de la población. La detección precoz funciona mejor y los nuevos tratamientos están dando más posibilidades de vida a pacientes, por ejemplo, con un cáncer de mama HER2.

"Hace veintitantos años convencíamos a las pacientes para que entraran en un ensayo clínico donde recibían quimioterapia. Esas pacientes en su día se beneficiaron de entrar en un ensayo clínico porque recibieron un tratamiento que a día de hoy no estaba disponible, pero ha sido la base para poder poner a las pacientes que diagnosticamos a día de hoy un tratamiento que es eficaz y que las va a curar", explica Noelia Martínez Jañez, oncóloga del Hospital Ramón y Cajal e investigadora del grupo Geicam.

Una de esas mujeres que accedió a un ensayo clínico es Esther Cruz. Le diagnosticaron cáncer de mama con 31 años. "Entré en el ensayo clínico, estuve cuatro meses en el ensayo y redujo a la mitad mi tumor. Todos merecemos que nos digan que hay un tratamiento para nosotros. Es que yo me he salvado gracias a la investigación y como yo, mucha gente", concluye.

