"Primero fueron los infartos, tenía secuelas pero era yo todavía. Después de los ictus no soy yo. Cuando fui consciente de las consecuencias de los ictus es cuando pedí la eutanasia. No quería sufrir más de lo que había sufrido" , explica a Informativos Telecinco Francesc, quien tiene reconocido el 75% de discapacidad, sufre dificultades para hablar y va en muletas.

Su sufrimiento va más allá del físico o apariencia: " La gente piensa que si no ve el dolor, no existe . Es peor el psicólogico que el físico, el físico se pasa con las pastillas". Un dolor más psicológico que físico, pero la comisión de garantías confirmó que padece un sufrimiento crónico imposibilitante, uno de los dos supuestos contemplados por la ley, que aprobó su eutanasia para septiembre del año pasado.

"Ya tenía hora y día, y lugar también", admite Francesc sobre una situación que cambió y llevó al padre a paralizar el proceso en el tribunal, influenciado por los amigos de su hijo. "Mi fallo fue que me despedí de la gente. Pensaba que la gente de mi alrededor me respetaba y no lo hace. Si lo sé, no digo nada a nadie. No se me respeta ni a mí, ni a la ley, ni a la comisión de garantías", admite.